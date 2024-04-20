السبت 20 أبريل 2024
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خارج الحدود

انتخابات الجزائر الرئاسية، 7 أحزاب تعلن طرح مرشح توافقي

انتخابات الجزائر
انتخابات الجزائر الرئاسية، فيتو

أعلنت 7 أحزاب سياسية جزائرية تأسيس تكتل سياسي جديد يطرح "مرشحا توافقيا" لـلانتخابات الرئاسية المرتقبة في السابع من سبتمبر المقبل، مؤكدة أنها تهدف إلى "ترقية الحوار الوطني".

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، قالت الأحزاب الـ7، خلال لقاء في الجزائر العاصمة، إن مرشحها الرئاسي هو الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي.

وأوضح التكتل الجديد، أنه يسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف، من بينها "ترقية الحوار الوطني، وتهيئة المناخ المناسب لإنجاح الاستحقاق الرئاسي القادم، وبلورة رؤية مشتركة حول مختلف المستجدات الوطنية والدولية".

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الانتخابات الرئاسية الجزائرية

من جهته قال المرشح بلقاسم ساحلي إن الانتخابات الرئاسية القادمة هي "موعد تاريخي تتنافس فيه مختلف البرامج"، مشيرا إلى أن ترشحه لهذا الاستحقاق تم في إطار "رؤية معتدلة من أجل إعادة الاعتبار للتيار الديمقراطي الجمهوري، وتحقيق إصلاح سياسي، وبناء اقتصاد قوي ومتنوع".

وأكد ساحلي أن التكتل السياسي الجديد "يبقى منفتحا على جميع التشكيلات السياسية، سواء الراغبة في الانضمام إليه أو التنسيق معه"، وفق تعبيره.

ترشح الرئيس الجزائري لولاية ثانية

وكانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت يوم 21 مارس أنه تقرر إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يوم 7 سبتمبر 2024، أي قبل ثلاثة أشهر من موعدها المقرر أصلا، في خطوة فاجأت الساحة السياسية والرأي العام الجزائري.

وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن سبب إعلان انتخابات رئاسية مسبقة يعود لأسباب تقنية وهو العودة إلى رزنامة انتخابية مقبولة، مشيرا إلى أن انتخابات 2019 كانت نتيجة لظروف خاصة.

ورفض الرئيس الجزائري الحديث عن ترشحه لولاية ثانية، قائلا "الوقت سابق لأوانه ولا زلنا نعمل".

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