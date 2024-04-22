أهالى قرية العقادة بالإسماعيلية ينتشلون جثمان شاب غريق

تمكن عدد من أهالى قرية أبو سلطان التابعة لمركز ومدينة فايد في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد ، من انتشال جثمان شاب غريق من مياه الترعة وذلك بعد أن طفى الجثمان على سطح المياه.

إخطار بالعثور على جثمان شاب غريق

تلقى اللواء هشام مروان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جمان شاب طفى على مياه الترعة وأمام كوبري العقادة بقرية أبو سلطان بمركز فايد.

حيث تم انتشال الجثمان، ونقله إلى المشرحة بمستشفي فايد بواسطة سيارة الإسعاف وذلك لعرضها على الطبيب الشرعى لمعرفة وجود شبه جنائية من عدمه.

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بيانات الشاب الغارق

تبين أن جثمان الشاب الغارق يعود لشخص يدعي سليمان محمد سليمان، 15 سنة، مقيم أبو بلح.



وكانت قد تمكنت قوات الإنقاذ النهرى في محافظة الإسماعيلية، في وقت سابق من انشال جثمان شاب يبلغ من العمر 19 عاما عقب غرقه بترعة السويس، بالقرب من الكوبرى الخرسانى لقريه القراقرة نتيجة الاستحمام بالترعة.

إخطار بغرق شاب

وتلقي المركز الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة اخطار يفيد بغرق شاب بترعه السويس، بالقرب من الكوبرى الخرسانى لقرية القراقرة نتيجة الاستحمام بالترعة.

انتقال الأجهزة الأمنية

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.



ودفعت قوات الإنقاذ النهرى بفرقة بالتنسيق المسبق بين الشبكة الوطنية واطقم الانقاذ بادارة الحماية المدنية لمحافظة الاسماعيلية وفى تواجد رئيسة القريه مع فرق الطوارئ المختلفة والاسعاف.

حيث تم استخراج جثمان الغريق من الترعة وتبين إن الشاب المتوفي يدعي محمد عيد زايد.

و نقل الجثمان لثلاجة مستشفى فايد التخصصى لتكون تحت تصرف النيابة.













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