الإثنين 22 أبريل 2024
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محافظات

تحرير 24 محضرًا تموينيًّا للمخابز المخالفة

حملة مكبرة لتموين الإسماعيلية على المخابز لمتابعة الالتزام بأسعار الخبز (صور)

حملة مكبرة لتموين
حملة مكبرة لتموين الإسماعيلية، فيتو

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، ولليوم الثاني على التوالي حملة مكبرة على المخابز السياحية، وذلك بالتعاون مع مباحث التموين، ومكتب متابعة محافظ الإسماعيلية، لمتابعة تنفيذ قرار وزير التموين بإنتاج خبز فينو وخبز سياحي بأوزان وأسعار قانونية. 

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أبرز أعمال الحملة 

وشملت أعمال الحملة المرور على المخابز والمطاعم؛ لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز، والتأكد من الالتزام بأسعار الخبز وتقديم منتج آمن للمستهلك. 

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جانب من أعمال الحملة، فيتو
جانب من أعمال الحملة، فيتو

نتائج الحملة 

وأسفرت الحملة عن تحرير ٢٤ مخالفة منها: تحرير محضرين للبيع أزيد من السعر، محضرين لحيازة دقيق مجهول المصدر، ٨ محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، ١٢ محضرا لعدم حمل شهادات صحية. 

 

محافظ الإسماعيلية يتابع جهود مديرية التموين 

ومن جانبه تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن المحافظة؛ من أجل ضبط ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار.  

جانب من أعمال الحملة، فيتو
جانب من أعمال الحملة، فيتو

وكان محافظ الإسماعيلية قد قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد، بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي، وتضم عضوية كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ بهدف المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية. 

جانب من أعمال الحملة، فيتو


 

يأتي ذلك ‏‎تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالرقابة على الأسواق والمحال التجارية؛ لضبط المخالفين وإحكام السيطرة على الأسعار المعلنة.

 

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