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رياضة

روما يسقط في ملعبه أمام بولونيا بثلاثية في الدوري الإيطالي

روما، فيتو
روما، فيتو

تعرض فريق روما للخسارة، مساء اليوم الإثنين، أمام ضيفه بولونيا بثلاثية مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة 33 من مسابقة الدوري الإيطالي موسم 2023/24.

واحتضن ملعب الأولمبيكو معقل الذئاب، مباراة روما ضد بولونيا ضمن منافسات الجولة الـ33 من مسابقة الدوري الإيطالي.

أهداف المباراة وترتيب الفريقين 

افتتح أسامة العزوزي أهداف بولونيا في الدقيقة الرابعة عشرة، وأضاف جوشوا زيركزي الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة الـ45.

وقلص الإيراني سردار أزمون الفارق لأصحاب الأرض روما في الدقيقة الـ56، واختتم أليكسيس ساليمايكيرس أهداف الضيوف في الدقيقة الـ65.

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وبتلك النتيجة رفع فريق بولونيا رصيده إلى النقطة رقم 62 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي.

بينما تجمد رصيد نادي روما عند النقطة رقم 55 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي.

نابولي يسقط أمام إمبولي 

سقط فريق نابولي في فخ الخسارة أمام مضيفه إمبولي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب «كارلو كاستياني»، ضمن منافسات الجولة الـ33 من مسابقة الدوري الإيطالي.

أحرز ألبيرتو تشيري هدف أصحاب الأرض الوحيد مبكرًا وبالتحديد في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة.

بتلك النتيجة رفع نادي إمبولي رصيده إلى النقطة رقم 31 في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد فريق نابولي عند النقطة الـ49 في المركز الثامن.

 

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روما فريق روما بولونيا الدوري الإيطالي

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