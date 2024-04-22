الدوري الإيطالي، التشكيل الرسمي لمباراة ميلان أمام إنتر ميلان

الدوري الإيطالي، يحل الإنتر ضيفًا على جاره ميلان مساء اليوم، الإثنين، على ملعب "سان سيرو"، في ديربي الغضب ضمن منافسات الجولة الـ 33 من مسابقة الدوري الإيطالي الموسم الجاري 2023-2024.

وأعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لنادي ميلان وسيموني إنزاجي المدير الفني لنادي إنتر ميلان التشكيل الذي يخوض به كل مدرب مباراة الديربي، لحساب الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويحتل إنتر ميلان المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 83 نقطة وتعتبر هذه المباراة هي مباراة حسم الدوري بنسبة كبيرة.

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وعلى الجانب الآخر، يحتل ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي وفي جعبته 69 نقطة.

تشكيل ميلان

ويأتي تشكيل ميلان بقيادة ستيفانو بيولي لمواجهة إنتر ميلان على النحو التالي:

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز- ماتيو جابيا- فيكايو توموري- دافيد كالابريا.

خط الوسط: ياسين عدلي- تيجاني ريجندرز- يونس موسى- روبين لوفتس تشيك- كريستيان بوليسيتش.

خط الهجوم: رافاييل لياو.

تشكيل ميلان

تشكيل إنتر ميلان

بينما يأتي تشكيل إنتر ميلان بقيادة سيموني إنزاجي لمواجهة ميلان، كالتالي:

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: بينجامين بافارد- فرانشيسكو أتشيربي- أليساندرو باستوني.

خط الوسط: ماتيو دارميان- نيكولو باريلا- هاكان تشالهالونجو- هنريك مختيريان- فيديريكو دي ماركو.

خط الهجوم: ماركوس تورام- لاوتارو مارتينيز.

تشكيل إنترميلان

ميلان ضد الإنتر،

موعد مباراة ديربي الغضب في الدوري الإيطالي

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة ديربي ميلان بين الإنتر وآي سي ميلان في ديربي الغضب مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة 8:45 بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 9:45 بتوقيت المملكة العربية السعودية، ضمن مواجهات الجولة 33 لمسابقة الدوري الإيطالي، على أرضية ستاد سان سيرو.

القنوات الناقلة لمباراة ديربي ميلان بالدوري الإيطالي

من المقرر أن تذاع مباراة ديربي ميلان “ديربي الغضب” في الدوري الإيطالي، على قناة AD SPORTS Premium 1 الناقلة الحصرية للقاء في الكويت والعالم العربي.

ترتيب إنتر ميلان وآي سي ميلان في الدوري الإيطالي

يتواجد فريق إنتر ميلان في المركز الأول بترتيب الدوري الإيطالي برصيد 83 نقطة، وعلى بعد 14 نقطة من المركز الثاني فريق آي سي ميلان الذي يملك 69 نقطة.

وفى حال فوز الإنتر على ميلان في ديربي الغضب سيصل النيراتزوري للنقطة 86 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، ويتسع الفارق مع ميلان إلى 17 نقطة ومع تبقي 5 جولات سيحسم الأول اللقب بصرف النظر عن نتائج الروسونيري فيما تبقى من مشوار البطولة.

وكان ميلان قد تعادل مع ساسولو بنتيجة 3-3 في الجولة الـ 32 من مسابقة الكالتشيو، فيما تعادل الإنتر مع كالياري بنتيجة 2-2 بنفس الجولة.

ويفصل ميلان خطوات قليلة عن الخروج بموسم صفري، خاصة وأنه خسر نسبيًا فرصة المنافسة على لقب الدوري الإيطالي، كما ودع دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات، بعد احتلال المركز الثالث خلف دورتموند وباريس سان جيرمان.

كما فشل ميلان من استكمال مشواره في الدوري الأوروبي، وودع المسابقة من ربع النهائي بعد الخسارة ذهابا 0-1 وإيابا 1-2 ضد روما، بالإضافة إلي خروجه من منافسات كأس إيطاليا بالدور ربع النهائي على يد أتالانتا.

وعلي صعيد آخر ضمن الإنتر لقب الدوري الإيطالي نسبيًا بعد وداع منافسات دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16 أمام أتلتيكو مدريد والخروج من كأس إيطاليا أمام بولونيا في دور الـ 16.

وشهدت مباراة الدور الأول بين إنتر ميلان وميلان، انتصار النيرتزوري على حساب ميلان بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب جوزيبي مياتسا.