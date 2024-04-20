بعد توديع الدوري الأوروبي، مدرب ميلان يقترب من الرحيل

استقرت إدارة ميلان على إقالة ستيفانو بيولي، المدير الفني للفريق، من قيادة الروسونيري في الصيف المقبل.

ويرتبط ستيفانو بيولي بعقد مع ميلان حتى صيف 2025.

ميلان يقترب من الإطاحة بمدربه



وكتب فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة "أكس": "خطط إدارة ميلان للموسم الجديد تظل واضحة ولم تتغير، وهي إقالة ستيفانو بيولي في نهاية الموسم".



وأضاف خبير الميركاتو: "سيتخذ ميلان الخطوات الرسمية للإقالة في الأسابيع المقبلة".

كان ميلان ودع دوري أبطال أوروبا هذا الموسم من دور المجموعات، كما خرج مبكرا من كأس إيطاليا أمام أتالانتا.

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وخسر الروسونيري ذهاب وإيابا أمام روما في ربع نهائي الدوري الأوروبي، كما خسر حظوظه في المنافسة على لقب الدوري الإيطالي.

ميلان يرغب في بيع إسماعيل بن ناصر

كشف تقرير إيطالي، أن نادي ميلان مستعد لمناقشة عروض بيع لاعبه الجزائري إسماعيل بن ناصر، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، فإن ميلان لا يمانع بيع إسماعيل بن ناصر، حال حصوله على عرض مناسب من الناحية المادية.

ويرتبط بن ناصر مع ميلان، بعقد يمتد حتى يونيو عام 2027، مع انفتاح ميلان على بيعه مقابل 50 مليون يورو.

وتابعت: ميلان حدد خطته للصيف المقبل، ومستعد لبيع إسماعيل بن ناصر وياسين عدلي، لكنه يتمسك ببقاء الثلاثي ثيو هيرنانديز ورافائيل لياو ومايك ماينان.

وشددت: ميلان لن يغير موقفه بشأن بقاء ثيو ولياو وماينان، إلا إذا حصل الثلاثي على عروض ضخمة في صيف 2024.

من ناحية أخرى، أشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع رحيل المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو، بنهاية عقده، حيث سينضم إلى لوس أنجلوس، مع وجود شكوك حول مصير لوكا يوفيتش.