مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة.. وأبرزها ديربي الغضب

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الإثنين، عدد من المباريات الهامة في الدوري المصري والدوريات الأوروبية لكرة القدم وعلى رأسهم ديربي الغضب بين إنتر ميلان وميلان والدوري الإفريقي لكرة السلة.. وجاءت المواعيد كالتالي:

الدوري المصري الممتاز



زد ضد الجونة 4:00 مساء - OnTime Sports

الداخلية ضد مودرن فيوتشر 7:00 مساء - OnTime Sports

الاتحاد السكندري ضد الاسماعيلي 7:00 مساء - OnTime Sports

الدوري الإسباني



إشبيلية ضد ريال مايوركا 9:00 مساء - beIN SPORTS 3 HD.

Advertisements

الدوري الإيطالي



روما ضد بولونيا 6:30 مساء - AD Sports Premium 1 HD.

ميلان ضد إنتر ميلان 8:45 مساء - AD Sports Premium 1 HD.

مباريات اليوم في كأس آسيا تحت 23 عامًا



الإمارات ضد الصين - 03:00 - beIN SPORTS 1 AFC.

اليابان ضد كوريا الجنوبية - 03:00 - beIN SPORTS 2 AFC.

تايلاند ضد طاجيكستان - 05:30 - beIN SPORTS 1 AFC.

السعودية ضد العراق - 05:30 - beIN SPORTS 2 AFC



الدوري التركي



سيفاسبور ضد فنربخشة 7:00 مساء

الدوري البرتغالي



فيرنسي ضد بنفيكا 9:15 مساء

الدوري الإفريقي لكرة السلة



سيتي أويلرز ضد أهلي بني غازي 5:00 مساء

نادي بانجي ضد الأهلي 8:00 مساء

ويلتقي نادي ميلان نظيره إنتر ميلان، ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري الإيطالي، في تمام التاسعة إلا ربع مساء اليوم الإثنين على أرضية ملعب السان سيرو.

ويحتل نادي إنتر ميلان المركز الأول بصدارة ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 83 نقطة، بينما يحتل نادي ميلان المركز الثاني بجدول المسابقة برصيد 69 نقطة.





وشهدت مباراة الدور الأول بين إنتر ميلان وميلان، انتصار النيرتزوري على حساب ميلان بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب جوزيبي مياتسا.