1.8 تريليون دولار، اقتصاديات الفضاء المتوقعة بحلول 2035 (إنفوجراف)

سلّط تقرير جديد صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تم إعداده بالتعاون مع شركة ماكينزي، الضوء على اقتصاد الفضاء العالمي، حيث إنه من المتوقع أن يصل اقتصاد الفضاء العالمي إلى 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2035.

مقارنة بـ 630 مليار دولار في عام 2023، وبمعدل نمو يبلغ في المتوسط 9% سنويًّا، وهو أعلى بكثير من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي؛ مدفوعًا بالتقنيات الفضائية، والاتصالات مثل أنظمة تحديد المواقع، والملاحة، وأنظمة المراقبة.

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سلسلة التوريد والنقل ستصبح أكثر اعتمادًا على الأقمار الصناعية

ما أوضح المنتدى أن الفضاء يلعب دورًا متزايدًا في كل شيء بدءًا من توقعات الطقس، وحتى المكالمة التي تتم من خلال الساعة الذكية. وفي الواقع، فإن صناعات مثل سلسلة التوريد والنقل ستصبح أكثر اعتمادًا على الأقمار الصناعية، وغيرها من تقنيات الفضاء.