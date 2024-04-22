الإثنين 22 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

الإفراج عن 27 ألف مركبة، نتائج مبادرة سيارات المصريين بالخارج (إنفوجراف)

مبادرة سيارات المصريين
مبادرة سيارات المصريين بالخارج،فيتو

كشفت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار  بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن نتائج مبادرة سيارات المصريين بالخارج.

وذلك بعد أن أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن آخر موعد للتسجيل في مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج يوم 29 أبريل الجاري، لافتا إلى أنه تم الإفراج عن 27 ألف سيارة حتى الآن مع استمرار فحص باقي الطلبات التي تم تقديمها.

مبادرة سيارات المصريين بالخارج 

يسعى الكثير من المواطنين للاستفادة من مبادرة سيارات المصريين بالخارج لما تقدمه من تيسيرات، ونستعرض خلال السطور التالية  كل ما تريد معرفته عن مبادرة سيارات المصريين في الخارج مع اقتراب انتهاء المبادرة:

Advertisements

شروط الاستفادة بأحكام القانون من مبادرة سيارات المصريين بالخارج

يشترط للاستفادة بأحكام القانون أن تكون في تاريخ سداد المبلغ النقدي المستحق، مستوفيا للشروط الآتية:

- أن تكون مصريا.

- أن تكون قد بلغت ستة عشر عاما على الأقل.

أن تكون متمتعا بإقامة قانونية سارية في الخارج، حتى ولو لم تكن مقيما بالفعل بالخارج.

- أن يكون لديك حسابا شخصيا، أو لدى زوجك زوجتك أو والدك والدتك في حالة الأبناء والأزواج حساب بنكي في بلد الإقامة مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل.

txt

بـ 897 مليون دولار، استثمارات جديدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

txt

في اليوم العالمي للأرض، مليون نوع من النباتات والحيوانات مهددة بالانقراض (إنفوجراف)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مبادرة سيارات المصريين بالخارج سيارات المصريين بالخارج محمد معيط استيراد سيارات المصريين مجلس الوزراء

مواد متعلقة

بـ 897 مليون دولار، استثمارات جديدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

في اليوم العالمي للأرض، مليون نوع من النباتات والحيوانات مهددة بالانقراض (إنفوجراف)

معلومات الوزراء تبرز حجم صادرات السلع الغذائية خلال الربع الأول من العام الجاري

أسعار الخبز السياحي والفينو بعد التراجع (إنفوجراف)

ads

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار سجائر ميريت ومارلبورو وLM بدءا من غدا الثلاثاء

الأرصاد الجوية تحذر: منخفض صحراوي يضرب البلاد ودرجة الحرارة تصل 40

سعر جرام الذهب مساء اليوم الإثنين 22 أبريل 2024 (تحديث لحظي)

مدبولي يُعرب عن تطلع مصر للحصول على دعم لمواجهة أعباء استضافة المهاجرين

تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه بالبنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الإثنين 22 - 4 - 2024

غضب جماهير الزمالك بسبب احتفال فندق إقامة دريمز الغاني بالتعادل في الكونفدرالية (فيديو)

وافتها المنية أثناء عملها، رئيس جامعة طنطا ينعى أخصائية التمريض بالمستشفى التعليمي العالمي

محافظ بورسعيد يتضامن مع شعبها، الغضبان يرفض دخول سوق الأسماك بسبب الأسعار

Advertisements

منوعات

المزيد

العثور على 8 جثث بالقرب من الحدود المكسيكية الأمريكية

قرار عاجل من السلطات الليبية استعدادا لتقلبات جوية مرتقبة

"مربى الدوقة"، صديقة ميجان ماركل تتعرض للسخرية بعد جلسة تصوير

وزنه أكبر من 4 أفيال صغيرة، تحول كبير في حياة أسمن رجل بالعالم

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الاثنين

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في السوق

سعر الأرز في السوق اليوم الاثنين 22-4-2024

تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه بالبنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الإثنين 22 - 4 - 2024

المزيد
ads

انفوجراف

لماذا يدعم الطباخون وعمال الكازينوهات والفنادق بايدن ضد ترامب (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحرامي في المنام وعلاقته بالهم والكرب والمرض

هل يجوز عمل المرأة دون إذن زوجها؟، رد حاسم من الإفتاء

الأزهر للفتوى يوضح فضل صيام الأيام البيض من شهر شوال

المزيد
الجريدة الرسمية