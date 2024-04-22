الإفراج عن 27 ألف مركبة، نتائج مبادرة سيارات المصريين بالخارج (إنفوجراف)
كشفت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن نتائج مبادرة سيارات المصريين بالخارج.
وذلك بعد أن أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن آخر موعد للتسجيل في مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج يوم 29 أبريل الجاري، لافتا إلى أنه تم الإفراج عن 27 ألف سيارة حتى الآن مع استمرار فحص باقي الطلبات التي تم تقديمها.
مبادرة سيارات المصريين بالخارج
يسعى الكثير من المواطنين للاستفادة من مبادرة سيارات المصريين بالخارج لما تقدمه من تيسيرات، ونستعرض خلال السطور التالية كل ما تريد معرفته عن مبادرة سيارات المصريين في الخارج مع اقتراب انتهاء المبادرة:
شروط الاستفادة بأحكام القانون من مبادرة سيارات المصريين بالخارج
يشترط للاستفادة بأحكام القانون أن تكون في تاريخ سداد المبلغ النقدي المستحق، مستوفيا للشروط الآتية:
- أن تكون مصريا.
- أن تكون قد بلغت ستة عشر عاما على الأقل.
أن تكون متمتعا بإقامة قانونية سارية في الخارج، حتى ولو لم تكن مقيما بالفعل بالخارج.
- أن يكون لديك حسابا شخصيا، أو لدى زوجك زوجتك أو والدك والدتك في حالة الأبناء والأزواج حساب بنكي في بلد الإقامة مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل.
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