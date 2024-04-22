خطر يهدد العالم، 430 مليون طن من البلاستيك يتم إنتاجها واستهلاكها كل عام (فيديو)

أصدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP في أبريل 2024 تقريرا بعنوان (حان وقت التغلب على التلوث البلاستيكي) أفاد أنه يتم إنتاج واستهلاك 430 مليون طن من البلاستيك كل عام، ثلثها عبارة عن منتجات قصيرة العمر وسرعان ما تصبح نفايات.

قطاع التعبئة والتغليف يعد أكبر مولد للمواد البلاستيكية

وأشار التقرير الأمم المتحدة للبيئة إلى أن قطاع التعبئة والتغليف يعد أكبر مولد للمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في العالم حيث يتم استخدام حوالي 36 % من إجمالي البلاستيك المنتج للتغليف، وينتهي 85 % منها في مدافن النفايات أو كنفايات خطرة.

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إحياء اليوم العالمي للأرض 2024

وتشارك مصر العالم في إحياء اليوم العالمى للأرض 2024، الذي يوافق 22 أبريل من كل عام، ويقام هذا العام تحت شعار " الكوكب مقابل البلاستيك".

إنقاذ كوكب الأرض بالحد من استهلاك البلاستيك

ويتضمن الاحتفال تنفيذ عدد من الفعاليات وتشمل الاحتفال عبر منصات التواصل الاجتماعي لوزارة البيئة، وذلك من خلال عرض عدد من الرسائل التوعوية للارتقاء بالوعي المجتمعي العام والتوعية بأهمية إنقاذ كوكب الأرض بالحد من استهلاك البلاستيك، وضرورة التصالح مع الطبيعة وتنوعها البيولوجى، والتأكيد على دور الفرد والمجتمع فى المشاركة لإنقاذ كوكب الأرض، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الندوات وورش العمل الفنية بالمدارس والجامعات وقصور الثقافة، للتوعية بأخطار استخدام البلاستيك وتشجيع استخدام البدائل الصديقة للبيئة.