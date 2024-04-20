الأونروا: استشهاد طفل فلسطيني كل 10 دقائق في غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، اليوم السبت، أن كل 10 دقائق يستشهد طفل في قطاع غزة، وعدد كبير من أطفال غزة يستشهدون في هجمات مكثفة وعشوائية.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صادر عنها، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل 13 ألفا و800 طفل بشكل مباشر في قطاع غزة.

الاحتلال الإسرائيلي يستهدف أطفال غزة

وقالت الصحة الفلسطينية في بيانها:" هناك عملية اغتيال ممنهجة من قبل الاحــتلال للطفولة في غزة و30 طـــفلا في قطاع غزة استــشـــهدوا بسبب سوء التغذية".

وأضافت:" أن الاحــتلال يقوم بعملية عسكرية موجهة ضد المنظومة الصحية في قطاع غزة يريد تهجير الفلسطينيين قسريا من شمال قطاع غزة إلى جنوبه ومستشفيات شمال قطاع غزة مدمــرة تماما لا سيما الشفاء".

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وفي وقت سابق من اليوم السبت أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 34049 شهيدا و76901 مصاب منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت "الصحة الفلسطينية": الاحتلال ارتكب 4 مجازر في قطاع غزة خلال 24 ساعة أسفرت عن استشهاد 37 فلسطينيا وإصابة 68 آخرين.

تدمير أكبر مصنع للأدوية في قطاع غزة

وأفادت بلدية دير البلح، وسط قطاع غزة، اليوم السبت، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية دمرت أكبر مصنع للأدوية في القطاع.

وقالت بلدية دير البلح في بين، إنه "في ظل استهدافه الممنهج للمنظومة الصحية في قطاع غزة، استهدف الاحتلال الإسرائيلي أكبر مصنع للأدوية في قطاع غزة، الموجود في دير البلح حي صلاح الدين، وذلك باستهداف مباشر من قبل الطيران الحربي الصهيوني أثناء التوغل المحدد للمنطقة الشرقية من دير البلح".

وأكدت البلدية في البيان أن “هذا الاستهداف المتعمد من الاحتلال للمنظومة الصحية يأتي في سياق السياسة الصهيونية لتفريغ قطاع غزة وجعله غير صالح للحياة واستكمال لحلقات التدمير الممنهج لكل القطاعات التي من شأنها أن تعزز الوجود الفلسطيني على الأرض”.

فيتو واشنطن ضد عضوية فلسطين في الأمم المتحدة

من ناحية أخرى، أدانت حركة حماس بأشد العبارات استخدام الولايات المتحدة حق الفيتو في وجه مشروع قرار يدعو لمنح دولة فلسطينية العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وقالت حركة حماس أمس الجمعة "إن فيتو واشنطن ضد منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة يعزل الإدارة الأمريكية عن الإرادة الدولية"، وذلك في أول تعقيب لها عقب استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض.

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