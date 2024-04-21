الأحد 21 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

انتشال عشرات الجثامين من مقبرة جماعية في خان يونس (فيديو)

ضحايا غزة، فيتو
ضحايا غزة، فيتو

العدوان الإسرائيلي على غزة، قالت هيئة الدفاع المدني الفلسطينية في بيان اليوم الأحد، إنها نجحت في انتشال  جثامين 50 فلسطينيا  من مقبرة جماعية بمجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة 

 من جانبه  ذكر المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة الرائد محمود بصل، أن هناك حالات اختفاء عديدة  من أبناء القطاع ولا يعرف مصيرهم إذا كانوا معتقلين أو دفنوا تحت الأرض.

وأكد الدفاع المدني اختفاء 2000 فلسطيني بعد انسحاب الاحتلال من مناطق عدة في القطاع، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي  يستخدم الإخفاء القسري بحق أهالي غزة بشكل ممنهج ومدروس.

مقابر جماعية في غزة 


وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يجرف عشرات الجثث ويدفنها قبل انسحابه من أي منطقة في القطاع والعدد الأكبر من ضحايا المقابر الجماعية واقتحام المستشفيات هم نساء وأطفال.
وشدد الدفاع المدني الفلسطيني على أن ما يحدث في قطاع غزة تطهير عرقي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي القطاع، موضحا أن العديد من الشهداء تمت تعريتهم قبل أن يقتلهم الاحتلال الإسرائيلي.


وسجلت السلطات الفلسطينية العديد من جثامين الشهداء تحت بند مجهول وبعضهم قدم من شمال القطاع، مؤكدة أن ما حدث في غزة لم يحدث في تاريخ البشرية والأسلحة المستخدمة لم تستعمل من قبل.

txt

الدفاع المدني الفلسطيني: اختفاء 2000 مواطنا بمناطق عدة في غزة

txt

وصول 238 شاحنة مساعدات إلى غزة عبر معبري رفح وكرم أبو سالم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

العدوان الاسرائيلي علي غزة غزة خان يونس جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة جيش الإحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

الدفاع المدني الفلسطيني: اختفاء 2000 مواطن بمناطق عدة في غزة

وصول 238 شاحنة مساعدات إلى غزة عبر معبري رفح وكرم أبو سالم

حرب تجويع غزة، تفاقم الأزمة الإنسانية بين سكان القطاع مع عرقلة دخول المساعدات

الأكثر قراءة

بيان عاجل للحكومة بشأن اختفاء سرير والدة الخديوي عباس حلمي الثاني

التغيير الوزاري وحركة المحافظين، موعد وإجراءات التعديل وجهة الإعلان عنه

حبس المذيعة المغمورة إنجي حمادة عامًا لاتهامها بتعاطي المخدرات

قدم ساعتك 60 دقيقة، موعد بدء التوقيت الصيفي رسميًا

نقابة الممثلين تعتذر للإعلام وتؤكد اقتصار عزاء صلاح السعدني على أسرته وزملائه

حتى لا تسيء قلة لمهنة عظيمة، نص اعتذار الممثلين للصحفيين عن عدم حضور عزاء صلاح السعدني

الاحتلال يشعل العالم.. إسرائيل تستعد لهدم الأقصى وبناء الهيكل المزعوم.. ذبح البقرات الخمس الحمراء غدًا.. جماعات يهودية متطرفة حصلت على الموافقة.. وتبحث عن الحاخام المناسب

نجل شقيق صلاح السعدني يغيب عن عزائه اليوم، ما السبب؟

Advertisements

منوعات

المزيد

بعد فيضانات الإمارات.. علاقة تلقيح السحب بحدوث كوارث طبيعية

رجل أمريكي يفوز بجائزة اليانصيب قيمتها نصف مليون دولار

طفل يلعب بالليزر يعرض طائرة أمريكية لخطر كبير

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 21-4-2024، أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في السوق اليوم الأحد

أحدث أسعار القصدير في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأحد

المزيد
ads

انفوجراف

أسعار سيارات هيونداي توسان 2024 المستوردة بعد عودتها إلى مصر (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

كيف أقضي ما فات من صيام رمضان بسبب الحيض؟ الإفتاء ترد

مواقيت الإحرام وأركان الحج، كل ما تريد معرفته عن أحكام الركن الخامس في الإسلام

تفسير حلم شراء السمك في المنام وعلاقته بالحصول على ثروة كبيرة

المزيد
الجريدة الرسمية