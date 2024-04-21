انتشال عشرات الجثامين من مقبرة جماعية في خان يونس (فيديو)

العدوان الإسرائيلي على غزة، قالت هيئة الدفاع المدني الفلسطينية في بيان اليوم الأحد، إنها نجحت في انتشال جثامين 50 فلسطينيا من مقبرة جماعية بمجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة

من جانبه ذكر المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة الرائد محمود بصل، أن هناك حالات اختفاء عديدة من أبناء القطاع ولا يعرف مصيرهم إذا كانوا معتقلين أو دفنوا تحت الأرض.

شاهد إنتشال لعدد كبير من جثامين الشـًهداء التي تم اكتشافها في مقبرة جماعية بعد دفنها من قبل قوات الاحتلال داخل مجمع ناصر الطبي في خانيونس. pic.twitter.com/DPYHG7JxfK Advertisements April 21, 2024

وأكد الدفاع المدني اختفاء 2000 فلسطيني بعد انسحاب الاحتلال من مناطق عدة في القطاع، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستخدم الإخفاء القسري بحق أهالي غزة بشكل ممنهج ومدروس.

مقابر جماعية في غزة



وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يجرف عشرات الجثث ويدفنها قبل انسحابه من أي منطقة في القطاع والعدد الأكبر من ضحايا المقابر الجماعية واقتحام المستشفيات هم نساء وأطفال.

وشدد الدفاع المدني الفلسطيني على أن ما يحدث في قطاع غزة تطهير عرقي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي القطاع، موضحا أن العديد من الشهداء تمت تعريتهم قبل أن يقتلهم الاحتلال الإسرائيلي.



وسجلت السلطات الفلسطينية العديد من جثامين الشهداء تحت بند مجهول وبعضهم قدم من شمال القطاع، مؤكدة أن ما حدث في غزة لم يحدث في تاريخ البشرية والأسلحة المستخدمة لم تستعمل من قبل.

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