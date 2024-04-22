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ثقافة وفنون

مروان بابلو يتصدر تريند اليوتيوب بـ المبدأ 2

مروان بابلو
مروان بابلو

نجح مطرب الراب الشاب مروان بابلو، في تصدر الترتيب الأول علي موقع الفيديوهات الشهير “اليوتيوب”، وذلك بأحدث أغانيه "المبدأ 2".

 

أغنية "المبدأ 2 " التي طرحها مروان بابلو عبر قناته الرسمية في موقع يوتيوب، حققت مليون مشاهدة بعد 6 أيام من طرحها، واحتل المركز الأول في قائمة المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا

 

وحملت كلمات ومشاهد كليب الأغنية، إدانة قوية للصمت العالمي، على الهجمات التي شنتها قوات الإحتلال الإسرائيلي، على أهالي غزة، وقال فيها: "عن المبدأ وقت الجد، وقت الزنقة بيروح فين".

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مؤدي أغاني الراب مروان بابلو، كان قد تصدر قوائم ترند مواقع التواصل الإجتماعي، عقب طرح الآغنية، يوم الإثنين الماضي.

 

يذكر أن مروان بابلو، من المقرر أن يشارك مع فريق كايروكي، في الحفل المقام في الجامعة الأمريكية يوم 17 مايو المقبل، تحت عنوان "المحطة"

 

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