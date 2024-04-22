التشكيل الرسمي لمباراة الاتحاد والإسماعيلي في الدوري المصري

الدوري المصري، أعلن طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري تشكيلة فريقه لمواجهة الإسماعيلي، في اللقاء الذي ينطلق بعد قليل ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة المصري

ويبدأ الاتحاد السكندري مباراته أمام الإسماعيلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: كريم الديب - إسلام أبو سليمة - مصطفى ابراهيم - هشام صلاح

الوسط:- عمر الوحش عمرو صالح - ناصر ناصر

الهجوم: أحمد عادل ميسي - كريستوفاو مابولولو - بنجامين بواتنج

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وعلى مقاعد البدلاء: عمر صلاح - سيف تقا - محمود شبانة - مورو ساليفو - عبد الغني محمد - شريف رضا - بلال السيد - أحمد عيد - فان ديريك

فريق الاتحاد السكندري، فيتو

تشكيل الإسماعيلي أمام الأتحاد السكندري

أما الإسماعيلي، فيبدأ إيهاب جلال المدير الفني للدراويش بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: حمدي النقاز - محمد دسوقي - محمد نصر - حاتم سكر

الوسط: - هشام محمد - محمد مخلوف - محمد بيومي

الهجوم: عبد الرحمن مجدي - أحمد الشيخ - نادر فرج

ويلعب أحمد الشيخ أساسيا لأول مرة في تشكيل الدراويش منذ انضمامه للفريق قادما من الاتحاد السكندري يناير الماضي.

ونجح الشيخ خلال 3 مباريات شارك فيهم كبديل في تسجيل هدفين وصناعة آخر.

وعلى مقاعد البدلاء: محمد فوزي - عبد الكريم مصطفى - محمد حسن - محمد عبد السميع - عصام صبحي - حسن صابر - عبد الله حسني - مروان حمدي - اريك تراوري

وتمثل مباراة اليوم قمة جماهيرية كبيرة بين فريقين لهم تاريخ كبير كرويا.

ترتيب الإسماعيلي والاتحاد بالدوري



ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الخامس عشر فى جدول ترتيب الدورى المصري الممتاز برصيد 18 نقطة، بعدما خاض 18 لقاء فاز فى أربع مواجهات وتعادل فى ست مباريات، بينما خسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 17 هدفًا واستقبلت شباك الدراويش 21 هدفا.

فى المقابل، يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز الثالث فى جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 28 نقطة.

وفاز فريق زد إف سي على مضيفه الإسماعيلي 2-1، سجل أحمد الصغيري هدف زد الأول في مرمى الإسماعيلي في الدقيقة 19، وفي الدقيقة 44 أضاف عبد الرحمن البانوبي الهدف الثاني.

بينما سجل أحمد الشيخ هدف الإسماعيلي الوحيد في اللقاء في الدقيقة 72.

مباراة سيراميكا والاتحاد

الدوري المصري، تعادل سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري إيجابيًّا بهدف لكل فريق على إستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر ضمن مباريات الجولة الـ18 الدوري المصري الممتاز.

ويدرس إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي، الدفع بأحمد الشيخ لاعب الدراويش، فى التشكيل الأساسى أمام الاتحاد وطلب من جهازه المعاون تجهيز أحمد الشيخ بدنيا للدفع به فى تشكيل الإسماعيلى أمام الاتحاد، بعد المستوى المميز الذى ظهر به اللاعب فى الدقائق التى يحصل عليها منذ انتقاله للإسماعيلى فى الانتقالات الشتوية الماضية.

الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري، برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، أسماء حكام مباريات اليوم الإثنين ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري الممتاز، وجاءت على النحو التالي:

مباراة زد أمام الجونة

حكام مباراة زد ضد الجونة، فيتو

مباراة الاتحاد أمام الإسماعيلي

حكام مباراة الاتحاد ضد الإسماعيلي، فيتو

مباراة الداخلية أمام فيوتشر