الإثنين 22 أبريل 2024
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اقتصاد

ماذا يحدث فى مؤشر أسعار الذهب بالبورصة المصرية (تحديث لحظى)

مؤشر الذهب، فيتو
مؤشر الذهب، فيتو

مؤشر الذهب ، هبط مؤشر أسعار الذهب في البورصة المصرية مساء اليوم الإثنين 22 أبريل 2024، حيث سجل جــرام الذهب، عيار 24 نحو 3462 جنيها للعرض، وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 3556 جنيها للطلب. 

اقرأ التالي: سعر جرام الذهب، المعدن الأصفر يرتفع اليوم

 

الذهب، فيتو 

 

وتنشر “فيتو” أسعار الذهب بحركة التعاملات داخل موقع البورصة المصرية

اقرأ التالي: تراجع كبير في أسعار الذهب في مصر مساء اليوم الأحد 25 فبراير 2024

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سعر جرام الذهب عيار 24

ويمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية  من هنــــــــــــــــا .  

اقرأ التالي: تراجع جديد في سعر الجنيه الذهب 

 

مؤشر الذهب، فيتو 

 

الاستثمار في الذهب يحظى بشعبية كبيرة في سوق المال المصري

الاستثمار في الذهب يحظى بشعبية كبيرة في سوق المال المصري، وهذا نتيجة المكاسب الكبيرة التي يحققها للمستثمرين خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى أنه يتميز بدرجة عالية من الأمان مما يجعله الملاذ الآمن للراغبين في الاستثمار، ولذلك فإنه مع توقع انخفاض أسعار الفائدة مرة أخرى في عام 2024 فقد أصبح الذهب احتمالا أكثر جاذبية، بجانب أنه يزداد الإقبال عليه في ظل  التوترات الجيوسياسية التي تتعرض لها العديد من دول العالم، حيث يوجد هناك العديد من الطرق المختلفة للاستثمار في الذهب، والتي يأتي من أبرزها شراء الذهب المادي عبر شراء السبائك والعملات والمشغولات، بالإضافة إلى الاستثمار في صناديق الذهب المتداولة وصناديق الاستثمار المشتركة، وأسهم تعدين الذهب. 

 

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مؤشر الذهب، فيتو 

هل يمكن الاستثمار في الجنيه الذهب؟

يعد الجنيه الذهب من أشهر العملات، ويصنع من عيار 21 بنسبة نقاء تصل لـ87.5% والبقية من النحاس، وبوزن 8 جرامات وهو الوزن الأشهر والأكثر انتشارا، مع توفر أوزان أخرى بالسوق المحلي مثل نصف الجنيه الذهب بوزن 4 جرامات، وربع الجنيه بوزن جرامين فقط. 

  • 1 جنيه ذهب = 8 جرامات.
  • ½ جنيه ذهب = 4 جرامات.
  • ¼ جنيه ذهب = 2 جرام.
مؤشرات التداول  ، فيتو 

 

توقعات بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية العالمية لسعر الذهب خلال 2024

وتراوحت توقعات بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية العالمية لسعر الذهب خلال 2024 بين 1950 و2200 دولار للأونصة، وحسب “وكالة بلومبرج”، أجمعت البنوك والمؤسسات على أن الظروف المواتية خلال العام الجاري كلها تدعم أسعار المعدن الأصفر، فالمخاطر الجيوسياسية القائمة وتوقعات الأسواق ببدء الفيدرالي الأمريكي في خفض الفائدة وما يتبعه من احتمالية تراجع قيمة الدولار القوي وتضخم الأسعار، كلها عوامل تصب في صالح المعدن الأصفر. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

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