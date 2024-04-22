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ثقافة وفنون

منة عرفة: أنا رومانسية ولي الشرف أني اشتغلت مع صلاح السعدني

منة عرفة، فيتو
منة عرفة، فيتو

تحدثت منة عرفة عن الفنان الراحل صلاح السعدني، مؤكدة أنها تعلمت منه أشياء كثيرة واستفادت من  خبراته، خاصة بعدما وقفت أمامه في مسلسل القاصرات.

وقالت منة عرفة في تصريح خاص لفيتو: "كواليس مسلسل القاصرات كانت رائعة للغاية وصلاح السعدني فنان كبير.. وأي فنان تعاون معه بالتأكيد  تعلم منه شيئا، واستفاد من خبراته وشرف كبير لي أني اشتعلت معاه فنان كبير وكلنا بنحبه". 

وأضافت: وكان مجسدا دوره بإتقان شديد، وشخصية أمينة التي قدمتها في المسلسل من أقرب الشخصيات إلي قلبي، أما عن شخصيتي الحقيقية أنا رومانسية وأحب الحب.

 

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وعلق أكرم السعدني نجل شقيق الفنان الراحل صلاح السعدني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" على سقوطه في مطار هيثرو أمس وعدم تمكنه من حضور عزاء عمه الراحل. 

 

عزاء صلاح السعدني 

وكانت قد كشفت "هالة" شقيقة الكاتب أكرم السعدني، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أمس عن غياب شقيقها عن حضور عزاء عمه الراحل صلاح السعدني، والذي أقيم أمس الأحد بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد. 

ونشرت هالة السعدني صور لـ شقيقها أكرم من مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن، وعلقت عليها قائلة: "أكرم وقع في مطار هيثرو وهو في طريقه لركوب الطيارة لحضور العزاء.. للأسف مُنع من ركوب الطيارة الحالة لا تسمح".

وتوفي الفنان صلاح السعدني عن عمر يناهز الـ 81 عامًا، يوم الجمعة الماضي  بعد صراع طويل مع المرض. 

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