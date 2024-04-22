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أخبار مصر

بـ 897 مليون دولار، استثمارات جديدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

قناة السويس،فيتو
قناة السويس،فيتو

 أعلن وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة الاقتصادية نجحت منذ يناير 2024 حتى الآن في استقطاب استثمارات بلغت نحو 894 مليون دولار تمثل الاستثمارات الصينية 40% منها.

الثقة المتبادلة والعلاقات الاقتصادية الوطيدة بين مصر والصين 

وأكد وليد جمال الدين، أن ذلك يُعد دليلًا على الثقة المتبادلة والعلاقات الاقتصادية الوطيدة بين مصر والصين، وأن المستقبل يحمل مزيدًا من الفرص للتعاون في مجال إنتاج الطاقة وصناعات السيارات وغيرها من القطاعات الصناعية والخدمية المستهدفة من قبل الهيئة.

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إقامة مصنع لإنتاج لفائف الحديد المدرفل المسحوب على الساخن بالسويس

 وشهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وني يو فانج سكرتير لجنة الحزب الشيوعي الصيني لمقاطعة خبي Hebei الصينية، مراسم توقيع عقد حق الانتفاع، بهدف إقامة مصنع لإنتاج لفائف الحديد المدرفل المسحوب على الساخن بإجمالي استثمارات تصل إلى 297 مليون دولار، ولتوفير 1200 فرصة عمل، ووقع العقد الدكتور محمد عبد الجواد، نائب رئيس الهيئة لشئون الاستثمار والترويج، وتيان هاكوي رئيس مجلس إدارة شركة شين فينج، بحضور الوزير المفوض بالسفارة الصينية بالقاهرة السيد تشانج تاو، وعدد من القيادات التنفيذية بالهيئة.

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