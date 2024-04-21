قنصل الصين يشيد بجهود جامعة القناة لتنظيم مسابقة جسر اللغة بمعهد كونفوشيوس (صور)

أعرب يانغ يي القنصل العام للقنصلية الصينية بالإسكندرية عن بالغ سعادته لحضوره فاعليات مسابقة جسر اللغة الصينية، بمعهد كونفوشيوس بجامعة القناة، بالتعاون مع القنصلية الصينية.

إشادة بدور جامعة القناة

مقدما خالص الشكر إلى الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس لدعمه، وللجامعة على الجهود الكبيرة المبذولة من أجل تنظيم المسابقة، وواصل شكره للمتسابقين لمشاركتهم الفعالة، ولجنة التحكيم، متابعا أن مسابقة العروض الفنية أظهرت مهارات الطلاب، ومستواهم المتقدم في إتقان وتعلم اللغة والثقافة الصينية، مشيرا إلى أنه أثناء عمله بمصر مدة عامين لاحظ خلالها اهتمام الشباب المصري بتعلم الصينية، مؤكدا أن اللغة هي جسر التواصل بين الأمم والثقافات المختلفة.



جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو



اهتمام باللغة الصينية

ومن جانبه رحب الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة بالقنصل العام للقنصلية الصينية بالإسكندرية والوفد المرافق له، ولجنة التحكيم، وعمداء ورؤساء أقسام اللغة الصينية بالجامعة والطلاب، والمتسابقين من جامعة قناة السويس وجامعة الإسكندرية.

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معربا عن سعادته بمشاركة طلاب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية في المسابقة بدورتها ال23.

جانب من فعاليات المسابقة، فيتو

جانب من فعاليات المسابقة، فيتو

جانب من فعاليات المسابقة، فيتو

مؤكدا أن التعاون الوثيق بين جامعة قناة السويس والجانب الصيني لم يكن ليشهد هذا المستوى الكبير إلا في ضوء توجيهات القيادة المصرية، وفي ظل علاقات متميزة بين البلدين مستمرة على مر العصور قيادة وشعبا.

مشيرا إلى أن هذا التعاون تمثل بجامعة قناة السويس في روافد عديدة هي أقسام اللغة الصينية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، والألسن، وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، فضلا عن معهد الاستزراع السمكي، والكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، ومعهد كونفوشيوس القناة الذي يعد الأضخم والأكبر على مستوى الجمهورية.



جانب من فعاليات المسابقة، فيتو

حفل الدورة 23 للمسابقة الدولية جسر اللغة الصينية

وكانت قد شهدت جامعة قناة السويس فعاليات حفل أنشطة الدورة 23 من المسابقة الدولية "جسر اللغة الصينية" لطلاب الجامعات المصرية، والتي نظمها معهد كونفوشيوس بجامعة قناة السويس بالتعاون مع القنصلية الصينية، ومركز التعاون والتبادل اللغوي الدولي بالصين، والمقامة صباح اليوم الأحد الموافق 21 أبريل الحالي على مسرح جامعة قناة السويس.

أقيم الحفل تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، ويانج يي القنصل الصيني العام لدى مصر، وبإشراف عام الدكتورحسن رجب المدير التنفيذي لمعهد كونفوشيوس القناة، وتشانج تينج هونج المدير الصيني لكونفوشيوس القناة، وبحضور عمداء الكليات ورؤساء أقسام اللغة الصينية، والدكتورة سهير أبو عيشة أمين عام الجامعة، والمحاسب شريف فاروق أمين الجامعة المساعد.

بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وجمهورية الصين الشعبية.



ورحب الدكتور حسن رجب المدير المصري لمعهد كونفوشيوس القناة في كلمته بالضيوف والطلاب والمتسابقين، مؤكدا أننا احتفلنا بالأمس باليوم العالمي الخامس عشر للغة الصينية، واليوم نحتفل بمسابقة" جسر اللغة الصينية "، موضحا أن اللغة هي ذلك الجسر الذي يربط العالم، ويربط صداقتنا جميعا،لذا وجب علينا تعلم لغة الآخر، ودعم جسر اللغة الواصل بيننا.



وتابع أن اللغة الصينية هي إحدى اللغات القديمة بالعالم، وتمثل الصين بحضارتها وحكمتها، وتعرفنا على ثقافة وحضارة الصين الجميلة الساحرة.

عدد المتقدمين للمسابقة

وتقدم للمسابقة الدولية جسر اللغة الصينية المسابقة التمهيدية الدورة ال23 للعام 2024 - المتسابقون من جامعة قناة السويس وجامعة الإسكندرية.

وتنقسم المسابقة إلى ثلاث أفرع

وهي خطاب التعريف تحت عنوان( العالم عائلة واحدة) ومدته 3 دقائق.

فقرة أسئلة المعرفة وتضم 10 أسئلة مدتها 4 دقائق.

وأخيرا فقرة العرض الفني ومدته 4 دقائق.

وفي نهاية الحفل قدم طلاب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بعض العروض الفنية( رقصة المروحة، والأغنية الصينية الشهيرة عسل حلو).

ثم عرض غنائي قدمته إحدى المدرسات بمعهد كونفوشيوس بالجامعة.

وقد قام الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة والقنصل العام لجمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية بتسليم الجائزة للمتسابقة شيرين إسماعيل بجامعة قناة السويس الفائزة بالمركز الأول بالمسابقة التمهيدية والتي تم تأهيلها لنهائيات المسابقة، وتسليم الجوائز كذلك للمعلمين المشرفين.



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