حكام مباريات الإثنين في الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري

الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري، برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، أسماء حكام مباريات اليوم الإثنين ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري الممتاز، وجاءت على النحو التالي:

مباراة زد أمام الجونة

حكام مباراة زد ضد الجونة، فيتو

مباراة الاتحاد أمام الإسماعيلي

حكام مباراة الاتحاد ضد الإسماعيلي، فيتو

مباراة الداخلية أمام فيوتشر

حكام مباراة الداخلية ضد فيوتشر

دخل فريق فيوتشر بقيادة تامر مصطفى معسكرا مغلقا مساء امس الأحد، استعدادا لمباراته القادمة أمام فريق الداخلية بالدوري الممتاز بعد الفوز الأخير على فاركو.

واختتم فيوتشر تدريباته مساء اليوم قبل اختيار تامر مصطفي قائمة الفريق والدخول في معسكر مغلق يستمر حتي مواجهة الغد.

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موعد مباراة فيوتشر والداخلية بالدوري



ويلتقي فريقا فيوتشر والداخلية في السابعة مساء الإثنين القادم ببطولة الدوري المصري الممتاز

واستأنف فريق فيوتشر تدريباته أمس الجمعة بالملعب الفرعي باستاد القاهرة بدون راحة بعد مباراته الخميس أمام فاركو بالدوري المصري الممتاز.

وخاض لاعبو الفريق الأساسيون الذين خاضوا مباراة الأمس مرانا خفيفا اليوم وباقي اللاعبين أدوا تدريبات قوية كالعادة.

مباراة فيوتشر وفاركو

وفاز فريق نادي مودرن فيوتشر على نظيره فاركو، بثنائية نظيفة في المباراة التي تجمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز على استاد القاهرة الدولي.

مباراة فيوتشر وفاركو

وافتتح مودرن فيوتشر التسجيل مبكرا في الدقيقة الثانية بهدف أول عن طريق أحمد عاطف، لتصبح النتيجة 1-0.

وفي الدقيقة 36 نفذ مودرن فيوتشر ركلة ركنية وقابلها محمود رزق برأسية رائعة داخل شباك فاركو، لتصبح النتيجة 2-0.

ترتيب فيوتشر وفاركو بالدوري

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الـ8 في جدول مسابقة الدوري برصيد 24 نقطة، بعدما خاض الفريق 16 مباراة، حيث فاز في 6 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 17 هدفًا واستقبلت شباكهم 13 هدفًا آخر.

بينما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة فقط داخل دائرة الخطر المهددة بالهبوط.

ويفتقد مودرن فيوتشر لخدمات اثنين من أبرز لاعبيه خلال الفترة الأخيرة، حيث يغيب مروان محسن بسبب إصابته في أربطة الركبة، بينما يغيب أحمد رفعت بعد تعرضه لوعكة صحية في وقت سابق.

تصريحات رئيس نادي مودرن فيوتشر

وأكد وليد دعبس، رئيس نادي مودرن فيوتشر، أن واقعة إخفاء الكرات التي شهدتها مباراة القمة حدثت من الزمالك أمامهم في الكونفدرالية.

وقال دعبس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة «صدى البلد»: «هذا الأمر لن يزيد أو يقلل من الأندية، لكنه يخرج اللاعبين عن تركيزهم ويتسبب في مشكلة كبيرة، يجب أن يكون هناك أشخاص مسؤولة عن الكرات بعيدا عن طرفي اللقاء».

وأكمل: «انتظر إيقاف الحكم حماده القلاوي مرة أخرى فهو عائد من فترة إيقاف، نحن في كارثة وحكم المباراة يتكبر أن يعود إلى تقنية الفيديو، نعاني من مشكلة في التحكيم».

وأضاف: «لم يصلنا اعتذار من الزمالك بعد تصريحات ناصر ماهر التي تجاوز فيها، العلاقات انقطعت بيننا وبينهم ولن نقبل برحيل أي لاعب إليهم مرة أخرى لحين الرد».