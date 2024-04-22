الإثنين 22 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

رئيس الأعلى للإعلام يهنئ الرئيس بمناسبة الذكرى الـ 42 لعيد تحرير سيناء

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

هنأ الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الـ ٤٢ لعيد تحرير سيناء.

عيد تحرير سينا 

وتقدم جبر، بالنيابة عن أعضاء المجلس والعاملين، بخالص التهاني للسيد الرئيس بهذه المناسبة، مضيفًا أن هذه المناسبة الغالية ستظل محفورة في أذهان المصريين، يوم أن استطعنا تحرير سيناء ‏المباركة من براثن الاحتلال، بأيدى قواتنا المسلحة.

وثمن رئيس الأعلى للإعلام، دور القوات المسلحة في تحرير أرض سيناء من الإرهاب، موجهًا التحية للقوات المسلحة الباسلة وكل شهداء الوطن لما يقدمونه في سبيل الحفاظ على أرض مصر، داعيًا الله عز وجل أن يعيد تلك المناسبة الوطنية العظيمة على مصرنا الحبيبة بكل الخير والسلام.

Advertisements

وتابع: "إذ نعاهد سيادتكم على مواصلة بذل قصارى الجهد من أجل تحقيق التنمية الشاملة التي تشهدها مصر في ربوعها تحت قيادتكم".

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الف

ذكرى تحرير سيناء أخبار الأعلى للإعلام عبد تحرير سيناء
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار سجائر ميريت ومارلبورو وLM بدءا من غدا الثلاثاء

الأرصاد الجوية تحذر: منخفض صحراوي يضرب البلاد ودرجة الحرارة تصل 40

سعر جرام الذهب مساء اليوم الإثنين 22 أبريل 2024 (تحديث لحظي)

مدبولي يُعرب عن تطلع مصر للحصول على دعم لمواجهة أعباء استضافة المهاجرين

تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه بالبنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الإثنين 22 - 4 - 2024

غضب جماهير الزمالك بسبب احتفال فندق إقامة دريمز الغاني بالتعادل في الكونفدرالية (فيديو)

وافتها المنية أثناء عملها، رئيس جامعة طنطا ينعى أخصائية التمريض بالمستشفى التعليمي العالمي

محافظ بورسعيد يتضامن مع شعبها، الغضبان يرفض دخول سوق الأسماك بسبب الأسعار

Advertisements

منوعات

المزيد

العثور على 8 جثث بالقرب من الحدود المكسيكية الأمريكية

قرار عاجل من السلطات الليبية استعدادا لتقلبات جوية مرتقبة

"مربى الدوقة"، صديقة ميجان ماركل تتعرض للسخرية بعد جلسة تصوير

وزنه أكبر من 4 أفيال صغيرة، تحول كبير في حياة أسمن رجل بالعالم

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الاثنين

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في السوق

سعر الأرز في السوق اليوم الاثنين 22-4-2024

تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه بالبنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الإثنين 22 - 4 - 2024

المزيد
ads

انفوجراف

لماذا يدعم الطباخون وعمال الكازينوهات والفنادق بايدن ضد ترامب (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحرامي في المنام وعلاقته بالهم والكرب والمرض

هل يجوز عمل المرأة دون إذن زوجها؟، رد حاسم من الإفتاء

الأزهر للفتوى يوضح فضل صيام الأيام البيض من شهر شوال

المزيد
الجريدة الرسمية