رئيس الأعلى للإعلام يهنئ الرئيس بمناسبة الذكرى الـ 42 لعيد تحرير سيناء

هنأ الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الـ ٤٢ لعيد تحرير سيناء.

عيد تحرير سينا

وتقدم جبر، بالنيابة عن أعضاء المجلس والعاملين، بخالص التهاني للسيد الرئيس بهذه المناسبة، مضيفًا أن هذه المناسبة الغالية ستظل محفورة في أذهان المصريين، يوم أن استطعنا تحرير سيناء ‏المباركة من براثن الاحتلال، بأيدى قواتنا المسلحة.

وثمن رئيس الأعلى للإعلام، دور القوات المسلحة في تحرير أرض سيناء من الإرهاب، موجهًا التحية للقوات المسلحة الباسلة وكل شهداء الوطن لما يقدمونه في سبيل الحفاظ على أرض مصر، داعيًا الله عز وجل أن يعيد تلك المناسبة الوطنية العظيمة على مصرنا الحبيبة بكل الخير والسلام.

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وتابع: "إذ نعاهد سيادتكم على مواصلة بذل قصارى الجهد من أجل تحقيق التنمية الشاملة التي تشهدها مصر في ربوعها تحت قيادتكم".