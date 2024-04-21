الأحد 21 أبريل 2024
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خارج الحدود

العاهل الأردني يحذر من عواقب الهجوم الإسرائيلي على رفح

الملك الأردني، فيتو
الملك الأردني، فيتو

 حذر العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني رئيس وزراء بريطانيا، ريشي سوناك، خلال اتصال هاتفي   من خطورة التصعيد في المنطقة وتداعياته على الأمن والسلم الدوليين.

تحذيرات أردنية من التصعيد في المنطقة 

 وجدد الملك عبدالله الثاني دعوته  للمجتمع الدولي بتكثيف الجهود للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، موجها  بالعمل على الحد من الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة محذرا من العواقب الخطيرة  للهـجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية.

 

وخلال الاتصال الهاتفي، شدد الملك الأردني على  ضرورة حماية المدنيين في غزة وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع وأهمية مواصلة دعم وكالة أونروا لتمكينها من تقديم خدماتها الإنسانية وفق تكليفها الأممي.

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وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يرغب في جر الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة مع إيران.

 

جر أمريكا لمواجهة مباشرة مع إيران 

وقال الصفدي إن نتنياهو أكثر المستفيدين من التصعيد بالمنطقة لصرف النظر عن غزة، وذلك بعد الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل على مدار الأيام القليلة الماضية.

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وصول 238 شاحنة مساعدات إلى غزة عبر معبري رفح وكرم أبو سالم

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العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بريطانيا ريشي سوناك رفح غزة

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