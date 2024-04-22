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رياضة

بشرة خير، الأهلي لا يخسر مع صافرة الكيني واريرو كاماكو حكم مباراة الأحمر ومازيمبي

الكيني بيتر واريرو
الكيني بيتر واريرو كاماكو، فيتو

دوري أبطال أفريقيا، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، تولي الحكم الكيني بيتر واريرو كاماكو، إدارة مباراة الأهلي ضد مازيمبي في مصر الجمعة المقبل ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

 

من هو الحكم واريرو كاماكو


الحكم الكيني يبلغ من العمر 41 عاما حيث أنه من مواليد 27 مايو 1982، ويُعد من أكثر الحكام خبرة في القارة الإفريقية.

 

أدار بيتر 41 مباراة بمختلف المسابقات الإفريقية.

وأدار الحكم الكيني ثلاث مواجهات للأهلي من قبل، الأولى كانت في 2023 بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ضد القطن الكاميروني وانتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة، والثانية كانت في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال أمام الترجي وانتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.

المباراة الثالثة كانت ضد شباب بلوزداد الجزائري في دور المجموعات من دوري الأبطال 2024، وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وأدار الحكم مباراة وحيدة لبيراميدز وانتهت بفوز الفريق المصري بهدف دون رد أمام مازيمبي الكونغولي، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين في دور المجموعات من دوري.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته غدا الثلاثاء استعدادا لمواجهة مازيمبي الجمعة القادم في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. 

 

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي 

وتقام مباراة الأهلي ومازيمبي في التاسعة مساء الجمعة القادم على ستاد القاهرة الدولي. 

 

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا؟

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وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري أبطال أفريقيا وسوف يتم نقل مباراة الأهلي ومازيمبي، عبر قناة BeIN Sports Sports HD  الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 

 

كيف يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي؟

ويمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي ومازيمبي عبر الإنترنت عن طريق beIN Connect أو تطبيق TOD TV.

وعادل مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي الرقم القياسي لمانويل جوزيه مدرب الفريق السابق في دوري أبطال أفريقيا بــ 19 مباراة متتالية دون خسارة.

ولم يخسر الأهلي مع كولر في دوري الأبطال منذ السقوط في فخ الخسارة ضد صنداونز بنتيجة 5-2 في دور المجموعات الموسم الماضي.

ومنذ ذلك الحين حقق الأهلي مع السويسري 13 انتصارا و6 تعادلات في جميع المباريات التي خاضها.

ولم يخسر الأهلي بقيادة مانويل جوزيه في موسمي 2005 و2006 في 19 مباراة متتالية أيضا بواقع (12 فوزا و7 تعادلات).

ويمتلك كولر فرصة معادلة الرقم القياسي والمُسجل باسم الترجي التونسي برصيد 20 مباراة.

وكسر الترجي رقم الأهلي القياسي في 2020 برصيد 20 مباراة متتالية جاءت في نسخ 2018 و2019 و2020.

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