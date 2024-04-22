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حوادث

السجن المؤبد لموظف في مصلحة البريد بجرجا بسوهاج

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين مصطفى أبو القاسم موظف بمكتب بريد بيت خلاف بمركز جرجا بسوهاج بالسجن المؤبد لاتهامه باختلاس مبلغ 100 ألف جنيه من جهة عمله بدائرة مركز جرجا.

وتراجع أحداث  الواقعة إلى عام 2021 بدائرة مركز جرجا عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بصفته موظفا عاما  موظف بمكتب بريد بيت خلاف اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس مبلغ 100 ألف جنيه والمملوكة لجهة عمله ووجدت فى حيازته بسبب وظيفته لاستخدامها في الأعمال المصرفية حال كونه من الأمناء على الودائع.

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 كما غير بقصد التزوير موضوع السندات حال تحريرها يجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها ووضع توقيعات مزورة عليها، كما ارتكب تزوير فى محررات رسمية خاصةً بأحد العملاء وكان ذلك بطريق الاصطناع ومخالفا للحقيقة، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

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