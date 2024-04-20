تفاصيل استهداف قاعدة "كالسو" العسكرية في العراق.. أمريكا تنفي التدخل وإسرائيل ترفض التعليق والغموض سيد الموقف

أثيرت حالة من الغموض داخل العراق بعد قصف قاعدة كالسو العسكرية فجر اليوم السبت، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، دون أن تعلن أي دولة أو جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وتضم القاعدة العسكرية التي تم استهدافها في العراق عناصر من الحشد الشعبي الموالية لإيران، وفق ما أفادت مصادر أمنية.

في آخر المستجدات بشأن الانفجار في قاعدة "كالسو" في بابل العراقية، أكدت اللجنة الأمنية بمحافظة بابل في بيان أن استهداف القاعدة تم بقصف صاروخي وليس بمسيرات.

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استهداف قاعدة "كالسو" في العراق

وبحسب شبكة «العربية»، أفاد مسؤول عسكري بـ التحالف الدولي أنه ليس لقوات التحالف أي نشاط جوي في بابل بالعراق، فيما مصدر قال أمني عراقي إنه لا يستطيع تأكيد وجود هجوم صاروخي على "كالسو" لحين انتهاء التحقيق.

من جهته، قال مسؤول أمريكي إنه لا علاقة لواشنطن بالهجوم الأخير في بابل بالعراق.

وأعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط "سنتكوم" من جهتها، أن الولايات المتحدة لم تنفذ ضربات في العراق.

وكتبت "سنتكوم" عبر منصة "إكس": "نحن على علم بمعلومات تزعم أنّ الولايات المتحدة نفذت غارات جوّية في العراق اليوم. هذه المعلومات خاطئة".

قوات الحشد الشعبي في العراق

وأكد الحشد الشعبي في بيان وقوع انفجار في قاعدة كالسو العسكرية في ناحية المشروع طريق المرور السريع شمال محافظة بابل، وهي أحد مقرات الحشد الشعبي، وقد تسبب الانفجار بوقوع خسائر مادية كبيرة وعدد من الإصابات.

وأضاف البيان أن التحقيقات جارية لمعرفة التفاصيل.

وبحسب «العربية»، اتهمت فصائل مسلحة عراقية دولة الاحتلال الإسرائيلي بالوقوف وراء استهداف قاعدة "كالسو".

وقالت فصائل عراقية مسلحة إنها استهدفت فجر اليوم السبت "هدفا حيويا في إيلات" في جنوب إسرائيل في هجوم بطائرات مسيرة.

وأضافت الفصائل، التي تطلق على نفسها اسم المقاومة الإسلامية في العراق، في بيان أن الاستهداف جاء "ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزل وانتهاك العدو الصهيوني للسيادة العراقية في استهدافه الغادر لمعسكرات الحشد الشعبي"، بحسب بيانها.

استهداف قواعد عسكرية أمريكية في العراق وسوريا

وسبق أن أعلنت هذه الفصائل استهداف قواعد عسكرية أمريكية في العراق وسوريا أو أهداف في إسرائيل، فيما تقول إنه رد على الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وردًّا على سؤال وكالة «فرانس برس»، لم يحدد مسؤول عسكري ومسؤول في وزارة الداخلية الجهة التي تقف وراء القصف الجوي لـ قاعدة كالسو في محافظة بابل.

في بادئ الأمر، قال المسؤول في وزارة الداخليّة إنّ ذلك قد أسفر عن سقوط "قتيل وثمانية جرحى". لكنّ الحشد الشعبي، أفاد في بيان بتسجيل "إصابات" و"أضرار مادّية".

من جانبه، أفاد مسؤول عسكري بسقوط ثلاثة جرحى في صفوف الجيش العراقي. وقال إنّ "هناك مخازن للعتاد حاليا تنفجر بسبب القصف"، مضيفا "ما زالت النار تلتهم بعض الأماكن، والبحث جارٍ عن أيّ إصابات" أخرى.

وأكّد المسؤول في وزارة الداخليّة من جهته، أنّ الانفجار استهدف "مقرّ الدروع التابعة للحشد الشعبي"، مضيفا أنّ "الانفجار طال العتاد والأسلحة من السلاح الثقيل والمدرّعات".

تعليق جيش الاحتلال علي استهداف قاعدة كالسو

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنّه "لا يُعلّق على معلومات ترد في وسائل الإعلام الأجنبيّة"، بحسب "فرانس برس".

يأتي هذا التطوّر الذي شهده العراق في سياق إقليمي متفجّر تُغذّيه الحرب الدائرة في غزّة، فيما تتواصل الجهود الدبلوماسيّة لتجنّب تمدّد النزاع.

ولا يزال رئيس الوزراء العراقي محمّد شياع السوداني موجودا في الولايات المتحدة حيث التقى الرئيس جو بايدن في وقت سابق هذا الأسبوع.

هجوم إسرائيل ضد إيران

وبعد أقل من أسبوع على الهجوم الإيراني ضد دولة الاحتلال، كشفت وسائل إعلام مختلفة عن شن تل أبيب هجوما انتقاميا داخل إيران فجر الجمعة، وسط مخاوف من توسع الصراع الدائر في المنطقة.

وأفادت وسائل إعلام من بينها «ABC» و«CBS» و«CNN»، نقلا عن مسئولين أمريكيين، بوقوع الضربات في ساعة مبكرة من فجر الجمعة بتوقيت الشرق الأوسط.

وأكد مسئول أمريكي لشبكة «CNN» أن الموقع الذي استُهدف بضربة إسرائيلية داخل إيران ليس نوويا.

انفجارات متزامنة في إيران وسوريا والعراق

وتحدثت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن انفجارات متزامنة في أصفهان بإيران والسويداء بسوريا وبغداد وبابل في العراق.

وفي العراق، أفادت وسائل إعلام، بسماع تحليق مكثف للطائرات الحربية في أجواء كل من أربيل والموصل.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن القاعدة العسكرية المستهدفة في أصفهان انطلقت منها المسيرات التي هاجمت إسرائيل.

وقالت وسائل إعلام إيرانية، الجمعة، إن البلاد تعرّضت لهجوم بمسيّرات صغيرة دفع السلطات لإغلاق المجال الجوي وتعليق الرحلات الجوية، وفق ما ذكرته وكالة أنباء العالم العربي.

إيران تنفي وقوع هجوم أجنبي داخل أراضيها

ونفت الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي الإيراني (أعلى هيئة أمنيّة في البلاد)، ما ذكرته وسائل إعلام عن وقوع هجوم أجنبي داخل الأراضي الإيرانية.

وقالت الأمانة في بيان مقتضب نشرته وكالة أنباء "نور نيوز" إنها "تنفي حدوث أي هجوم أجنبي على إيران"، كما نفت دعوتها إلى اجتماع طارئ.

وأوضحت أن "ما جرى تداوله في وسائل الإعلام عن إطلاق نار من قبل الدفاع الجوي للتصدي لأجسام صغيرة، والحديث عن انفجار في بعض مناطق البلاد عارٍ عن الصحة".

وأكدت أنه "لم يتم حتى الآن الإبلاغ عن أي انفجارات أو حرائق في مرافق أصفهان، والظروف هادئة وطبيعية".

تضارب في التصريحات بشأن هجوم إسرائيل على أصفهان

ونقلت وكالة أنباء «تسنيم» الإيرانية الجمعة عن «مصادر مطلعة» أنه "لا تقارير عن هجوم من الخارج" وقع في إيران، بعد الانفجارات التي سُمعت في البلاد، بينما قال مسؤولون إسرائيليون لهيئة البث الإسرائيلي وصحيفة جيروزاليم بوست إن تل أبيب «هاجمت من هاجمها».

ونقل التلفزيون الإيراني عن قائد كبير بالجيش قوله إنه لم تحدث أي أضرار في الهجوم الذي وقع أثناء الليل. وأضاف أن الضجيج الذي سُمع خلال الليل في أصفهان بوسط البلاد كان بسبب استهداف أنظمة الدفاع الجوي «لجسم مريب».

وقال مسؤولان عسكريان إسرائيليان لصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إن الجيش الإسرائيلي ضرب إيران في وقت مبكر من الجمعة.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول أمريكي لم تسمّه القول إن صواريخ إسرائيلية ضربت موقعًا داخل إيران. وذكرت أن المسؤول لم يؤكد إن كانت مواقع في العراق أو سوريا قد تعرضت للقصف أيضًا.

وقالت قناة «العهد» العراقية إن دوي انفجار لم تُعرف أسبابه سُمع في ناحية الإمام بمحافظة بابل جنوبي البلاد. ولم تذكر القناة أي تفاصيل إضافية.

وأكدت وكالة «تسنيم» الإيرانية سلامة المنشآت النووية في أصفهان، وقالت إنها «آمنة بالكامل».

ونقلت شبكة «NBC News» عن مصدر مطلع لم تكشف عن هويته القول إن إسرائيل أخطرت الولايات المتحدة مسبقًا بالضربة على إيران. لكن المصدر أكد أن الولايات المتحدة لم تشارك في الضربة.