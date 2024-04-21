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حوادث

غدا، نظر دعاوى بطلان انتخابات نادي الزمالك

نادي الزمالك،فيتو
نادي الزمالك،فيتو

تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، غدا الاثنين، الطعن المقدم من جمال عبدالكريم سيد وماجد فاروق الحنبلي وآخرين، بطلان انتخابات مجلس ادارة نادى الزمالك التى اجريت بتاريخ  ٢٠٢٣/١٠/٢٠، وذلك بعد إعادة الدعوى لإجراء الانتخابات مجددا لدائرة الموضوع.

طالبت الدعوى، بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه فى الدعوى رقم ٧٨/١٢٣٠٣، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما مع ما يترتب على ذلك من آثار.

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اختصم الطعن الذى حمل رقم  رقم٧٠/٢١٠٢٣ قضائية كل من وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذى لوزارة الشباب والرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة، ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية، ورئيس لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات نادى الزمالك.

بطلان انتخابات نادى الزمالك الأخيرة 

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت بعدم قبول جميع الدعاوى المطالبة ببطلان انتخابات نادى الزمالك الأخيرة، وكذلك عدم قبول بطلان ترشح الفائزين بالانتخابات بعضوية المجلس.

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