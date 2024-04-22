الإثنين 22 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

حرب غزة، مصر وفرنسا تحذران من خطورة انزلاق المنطقة إلى حالة واسعة من عدم الاستقرار

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

تطرق الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التطورات الإقليمية في إطار التصعيدات الأخيرة، محذرين من خطورة انزلاق المنطقة إلى حالة واسعة من عدم الاستقرار، بما يفرض الالتزام بأعلى درجات الحكمة وضبط النفس.

جاء ذلك خلال تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون".

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي أن الاتصال تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بما يتفق مع الطابع التاريخي والاستراتيجي الذي يميز التعاون بين الدولتين. كما ناقش الاتصال بين الرئيسين تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم استعراض مستجدات الجهود الرامية للتوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية

Advertisements

كما تمت مناقشة جهود البلدين لتقديم الخدمات الطبية للجرحى والمصابين الفلسطينيين، بما يخفف من وطأة المأساة الإنسانية بالقطاع. وقد تطرق الرئيسان كذلك إلى التطورات الإقليمية في إطار التصعيدات الأخيرة، محذرين من خطورة انزلاق المنطقة إلى حالة واسعة من عدم الاستقرار، بما يفرض الالتزام بأعلى درجات الحكمة وضبط النفس، واتفق الرئيسان على ضرورة وقف التصعيد على مختلف الأصعدة، مشددين على أن التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين يمثل السبيل نحو استعادة وترسيخ الأمن والسلام والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي وماكرون المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصابين الفلسطينيين
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار سجائر ميريت ومارلبورو وLM بدءا من غدا الثلاثاء

الأرصاد الجوية تحذر: منخفض صحراوي يضرب البلاد ودرجة الحرارة تصل 40

مدبولي يُعرب عن تطلع مصر للحصول على دعم لمواجهة أعباء استضافة المهاجرين

تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه بالبنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الإثنين 22 - 4 - 2024

غضب جماهير الزمالك بسبب احتفال فندق إقامة دريمز الغاني بالتعادل في الكونفدرالية (فيديو)

محافظ بورسعيد يتضامن مع شعبها، الغضبان يرفض دخول سوق الأسماك بسبب الأسعار

مؤشر الدولار الأمريكي يواصل القفز لقمم جديدة عالميا

رئيسة بلدية في تركيا تغلق محال للاجئين لهذا السبب وتهدد بطردهم (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

العثور على 8 جثث بالقرب من الحدود المكسيكية الأمريكية

قرار عاجل من السلطات الليبية استعدادا لتقلبات جوية مرتقبة

"مربى الدوقة"، صديقة ميجان ماركل تتعرض للسخرية بعد جلسة تصوير

وزنه أكبر من 4 أفيال صغيرة، تحول كبير في حياة أسمن رجل بالعالم

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز في السوق اليوم الاثنين 22-4-2024

تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه بالبنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الإثنين 22 - 4 - 2024

تعرف على الأسعار الجديدة للتبغ المسخن

أسعار الأسماك اليوم الإثنين، البلطي يواصل الانخفاض في سوق العبور

المزيد
ads

انفوجراف

لماذا يدعم الطباخون وعمال الكازينوهات والفنادق بايدن ضد ترامب (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحرامي في المنام وعلاقته بالهم والكرب والمرض

هل يجوز عمل المرأة دون إذن زوجها؟، رد حاسم من الإفتاء

الأزهر للفتوى يوضح فضل صيام الأيام البيض من شهر شوال

المزيد
الجريدة الرسمية