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رياضة

رسميا، المقاولون يقبل اعتذار محمد عودة وموعد إعلان خليفته

محمد عودة
محمد عودة

أعلن مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، قبول اعتذار الكابتن محمد عودة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعدم الاستمرار في منصبه.

ووجه مجلس إدارة المقاولون العرب، الشكر إلى محمد عودة، على الفترة التي قضاها كمدير فني للفريق عمل فيها بجهد وإخلاص، رغم غياب التوفيق في الكثير من المباريات، إلا أنه يبقى أحد أبناء النادي المخلصين.

ويعلن مجلس إدارة النادي، خلال ساعات عن المدير الفني الجديد من أجل تولي مهمة قيادة الفريق في الفترة المقبلة.

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ومن جانبه قال محمد عودة، في بيان اعتذاره إن نادي المقاولون العرب مؤسسة عريقة في منظومة كرة القدم المصرية طالما كتبت التاريخ وتفردت بتحقيق الأرقام القياسية ومنافسة كبار الأندية المصرية والإفريقية متوجها بالشكر لكل المسؤولين عن نادي المقاولون العرب، بداية من المهندس محسن صلاح رئيس النادي، والمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة، والشكر موصول لجميع من يعمل داخل هذه المنظومة العريقة.. وبالتوفيق للجميع فيما هو قادم.

وأرسل نادي المقاولون العرب، شكوى رسمية إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة، ورابطة الأندية المحترفة، ولجنة الحكام الرئيسية ولجنة المسابقات، ضد حكام مباراة المقاولون وبلدية المحلة بالجولة الـ18 لبطولة الدوري المصري.

المقاولون يشكو حكام مباراة بلدية المحلة

وأكد المقاولون في شكواه أنه كان يجب تعيين حكام دوليين مناسبين لأهمية المباراة في تحديد مصير الأندية وضرور تعيين حكام دوليين للمباريات المقبلة خاصة أنها تعتبر مواجهات كؤوس بالنسبة للفريق.

وشدد المقاولون أن الدقيقة 49 فوجئنا بحكم الفار باستدعاء حكم اللقاء في لعبة مشتركة لاحتساب ركلة جزاء غير صحيحة لنادي بلدية المحلة وقت سيطرة المقاولون علي زمام المباراة مما أدي إلي تحول المباراة إلى مشاحنات بين اللاعبين ولجأ لاعبو البلدية لإضاعة الوقت بطرق غريبة بادعاء الاصابة وساعدهم ذلك الحكم نفسه.

 

وواصل المقاولون بأن هناك أخطاء مؤثرة تسببت في نتيجة تلك المباراة وأن الحكم ليس له خبرة كافية لإدارة تلك المباراة الحساسة خاصة مع الدقيقة 58 وعدم احتساب ركلة جزاء صحيحة لصالح عمار حمدي رغم تنبيه جهاز المقاولون بأن يراجع حكم الفار تلك اللعبة ولكن تغاضوا عن ذلك.

وطالب نادي المقاولون بمراجعة المباراة ومحاسبة حكام المباراة وحكم الفار لأنهم أخطأوا في عدم احتسابهم ضربة جزاء واضحة للمقاولون واحتساب ضربة جزاء غير صحيحة لبلدية المحلة وهو ما أكد عليه الخبراء والمحللين لمباريات الدوري العام.

 

وأتم نادي المقاولون بأنه علي الرغم من مخاطبة اتحاد الكرة والجهات المسئولة بتعيين الحكام الدوليين المناسبين لأهمية مبارياتنا للمحافظة علي المنافسة الشريفة لإنجاح هذه البطولة في الوقت نفسه تعيين حكام دوليين لمباريات القسمين الثاني والثالث مع العلم بأن نادي بلدية المحلة قبل مباراة المقاولون في راحة لمدة 40 يوم.

محمد عودة يرحل عن تدريب المقاولون

المقاولون يشكو حكام مباراة بلدية المحلة ويطالب بأطقم دولية في المباريات المقبلة

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