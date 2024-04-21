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رياضة

محمد عودة يرحل عن تدريب المقاولون

محمد عودة مدرب المقاولون
محمد عودة مدرب المقاولون

كشفت مصادر، عن رحيل محمد عودة من قيادة تدريب نادي المقاولون بعد الخسارة أمام بلدية المحلة في الجولة الـ18 لبطولة الدوري المصري وتراجع نتائج الفريق. 

رحيل  محمد عودة من تدريب المقاولون

ووفقا لمصادر بنادي المقاولون سيتم الإعلان عن خليفة محمد عودة خلال الساعات  المقبلة. 

وتلقي المقاولون الخسارة أمام بيراميدز ثم بلدية المحلة بنتيجة 2-0 في الدوري المصري مؤخرا، ليتواجد الفريق في المركز قبل الأخير برصيد 12 نقطة.

 

وعلي صعيد آخر أرسل نادي المقاولون العرب، شكوي رسمية إلي مجلس إدارة اتحاد الكرة، ورابطة الأندية المحترفة، ولجنة الحكام الرئيسية ولجنة المسابقات، ضد حكام مباراة المقاولون وبلدية المحلة بالجولة الـ18 لبطولة الدوري المصري.

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المقاولون يشكو حكام مباراة بلدية المحلة

وأكد المقاولون في شكواه أنه كان يجب تعيين حكام دوليين مناسبين لأهمية المباراة في تحديد مصير الأندية وضرور تعيين حكام دوليين للمباريات المقبلة خاصة أنها تعتبر مواجهات كؤوس بالنسبة للفريق.

وشدد المقاولون أن الدقيقة 49 فؤجئنا بحكم الفار باستدعاء حكم اللقاء في لعبة مشتركة لاحتساب ركلة جزاء غير صحيحة لنادي بلدية المحلة وقت سيطرة المقاولون علي زمام المباراة مما أدي إلي تحول المباراة إلي مشاحنات بين اللاعبين ولجأ لاعبو البلدية لإضاعة الوقت بطرق غريبة بادعاء الاصابة وساعدهم ذلك الحكم نفسه.

وواصل المقاولون بأن هناك أخطاء مؤثرة تسببت في نتيجة تلك المباراة وأن الحكم ليس له خبرة كافية لإدارة تلك المباراة الحساسة خاصة مع الدقيقة 58 وعدم احتساب ركلة جزاء صحيحة لصالح عمار حمدي رغم تنبيه جهاز المقاولون بأن يراجع حكم الفار تلك اللعبة ولكن تغاضوا عن ذلك.

وطالب نادي المقاولون بمراجعة المباراة ومحاسبة حكام المباراة وحكم الفار لأنهم أخطأوا في عدم احتسابهم ضربة جزاء واضحة للمقاولون واحتساب ضربة جزاء غير صحيحة لبلدية المحلة وهو ما أكد عليه الخبراء والمحللين لمباريات الدوري العام.

وأتم نادي المقاولون بأنه علي الرغم من مخاطبة اتحاد الكرة والجهات المسئولة بتعيين الحكام الدوليين المناسبين لأهمية مبارياتنا للمحافظة علي المنافسة الشريفة لإنجاح هذه البطولة في الوقت نفسه تعيين حكام دوليين لمباريات القسمين الثاني والثالث مع العلم بأن نادي بلدية المحلة قبل مباراة المقاولون في راحة لمدة 40 يوم.

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نادي المقاولون محمد عودة بلدية المحلة الدوري المصري بيراميدز إقالة محمد عودة من تدريب المقاولون

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