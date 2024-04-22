بسبب القبلة، بدء محاكمة لويس روبياليس ومدرب منتخب السيدات الإسباني

أصدرت المحكمة الإسبانية الضوء الأخضر لمحاكمة كل من لويس روبياليس الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم وخورخي فيلدا المدرب السابق للمنتخب الأسباني للسيدات.

جاء هذا القرار بسبب القبلة التي وجهها روبياليس للاعبة جينيفر إرموسو عقب نهائي مونديال السيدات الذي أقيم بسيدني (أستراليا)، في 20 أغسطس الماضي، وما تلا ذلك من أحداث.

واتخذ القسم الثالث الخاص بالشؤون الجنائية بالمحكمة الأسبانية هذا القرار بعد رفض الطعن المُقدم ضد قرار القاضي، فرانسيسكو دي خورخي، الذي طالب بمحاكمتهم.

وكان قد تقدم بالطعن كل من، روبياليس وفيلدا، ومتهمان آخران، هما ألبرت لوكي، المدير الرياضي السابق للمنتخب الوطني للسيدات، وروبن ريفيرا، مسؤول التسويق.

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وأوضحت المحكمة أنه في مرحلة الإجراءات التي تمر بها القضية حاليا لا يتم السعي لإثبات الوقائع بل يعد الأمر بمثابة دفع إجرائي يجب خلاله تقييم ما إذا كان هناك دليل كاف لمواصلة معالجة الإجراءات أم لا.

وفي هذه الحالة ترى المحكمة أن الوقائع المذكورة تشير إلى وجود أدلة مطابقة للوصف النموذجي لجرائم ضد الحرية الجنسية أو الإكراه.

وأكدت أن العواقب القضائية "للقبلة وعملية الإكراه لا يمكن تقييمها في الوقت الحالي".

يذكر أن النيابة تطالب بالسجن لمدة عامين ونصف العام لروبياليس، بتهم الاعتداء الجنسي والإكراه، ولمدة عام ونصف العام للمتهمين الآخرين بالإكراه.

وطالبت النيابة العامة في إسبانيا، مارس الماضي، بالسجن لمدة عامين ونصف العام ضد رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم السابق لويس روبياليس، في قضية تقبيله عنوة لاعبة منتخب بلاده للسيدات جيني هيرموسو، في مراسم تتويج إسبانيا بلقب مونديال السيدات في أغسطس الماضي.

ومنذ تلك الحادثة التي ظهر فيها روبيالس وهو يقبّل لاعبة منتخب إسبانيا جيني هيرموسو على شفتيها بطريقة قسرية، حدث زلزال من التفاعلات وردود الأفعال العنيفة التي طالت حتى الأوساط السياسية والجمعيات المدافعة عن حقوق المرأة، فيما ظل رئيس الاتحاد الإسباني في قلب عاصفة من الانتقادات وردود الأفعال المستنكرة لسلوكه.

النيابة الإسبانية تطالب بحبس روبياليس

ووفقا لما أوردته تقارير إخبارية، طالب ممثلو النيابة الإسبانية، روبياليس، الذي يواجه اتهامات بـ"الاعتداء الجنسي والإكراه"، بدفع 100 ألف يورو (108 آلاف دولار) تعويضا للاعبة جيني هيرموسو، حسب ما تضمنته وثيقة قضائية.

وذكرت المصادر ذاتها أن النيابة العامة طالبت أيضا الحكم بالسجن لمدة سنة ونصف السنة لارتكاب جريمة الإكراه على المدرب السابق للفريق النسائي خورخي فيلدا، ومدير التسويق السابق للاتحاد روبين ريفيرا، ومدير فريق الرجال ألبرت لوك.

وكان المدعي العام الإسباني أمر بفتح تحقيق في مزاعم "اعتداء جنسي" بشأن قضية القبلة القسرية التي كانت جيني هيرموسو لاعبة إسبانيا ضحية لها، عقب فوز منتخب بلادها للمرة الأولى في تاريخه بكأس العالم للكرة النسائية على حساب إنجلترا في النهائي (1 ـ 0).

وحث مكتب المدعي العام، آنذاك، اللاعبة هيرموسو على التواصل مع النيابة العامة "في غضون 15 يوما"، لكي "يتم إعلامها بحقوقها بوصفها "ضحية" و"لتقديم شكوى" إذا لزم الأمر.

وبعدما وضعت الحكومة الإسبانية يدها على القضية، اجتمعت المحكمة الإدارية للرياضة على أن تصدر حكمها أيضا في شكوى السلطة التنفيذية ضد روبياليس، حسب ما أفادت الهيئة.

وكان روبياليس قدم استقالته من منصبه على خلفية القضية، رغم أنه أصر على أن القبلة كانت "متبادلة ومبهجة وتوافقية"، وأن هيرموسو قالت "حسنا" عندما سألها إذا كان بإمكانه تقبيلها.

لكن هيرموسو قالت في وقت لاحق إن القبلة غير المرغوب فيها جعلتها تشعر"بالضعف، وكأنها ضحية اعتداء".

يذكر انه في يناير الماضي أكدت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إيقاف لويس روبياليس الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم لمدة 3 سنوات بعد أن رفضت الاستئناف الذي تقدم به.

ومُنع روبياليس من مزاولة جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم لمدة 3 سنوات في 30 أكتوبر، بعد تقبيل اللاعبة جيني إيرموسو على شفتيها في ظل مزاعم بأن القبلة لم تكن بالتراضي.

وحدثت تلك الواقعة التي لاقت استنكارا واسعا على منصة التتويج بعد فوز منتخب إسبانيا بكأس العالم للسيدات على حساب إنجلترا في أغسطس الماضي

وأوضح الفيفا أنه توصل إلى القرار بعد عقد جلسة استماع، ورغم ذلك فإن القرار يمكن الاستئناف ضده أمام محكمة التحكيم الرياضية.

وقال الفيفا "لجنة الاستئناف مقتنعة بشكل مريح بأن السيد روبياليس تصرف بطريقة تخالف المبادئ المنصوص عليها في المادة 13 من قانون الفيفا للانضباط أثناء نهائي كأس العالم للسيدات وبعده"، وأكد أن روبياليس تلقى إخطارا بالقرار.

واستقال روبياليس (46 عاما) من منصبه في سبتمبر الماضي قائلا إنه لم يعد من الممكن الدفاع عن مقعده في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وذلك بعد أن رفض في وقت سابق التنحي عن منصبه رغم الضغط من اللاعبات والسياسيين والجماعات المناصرة للمرأة.

واقترح أحد قضاة المحكمة العليا الإسبانية أن يخضع روبياليس للمحاكمة بسبب القبلة، وقال إن التحقيق أظهر أن القبلة "لم تكن بالتراضي وكانت بادرة أحادية ومفاجئة".

وطالب أيضا بمحاكمة خورخي فيلدا مدرب منتخب السيدات السابق بالإضافة إلى ألبرت لوكي المدير الرياضي لمنتخب الرجال، وروبن ريفيرا رئيس التسويق بالاتحاد، بعد الضغط على إيرموسو لتقول إن القبلة كانت بالتراضي.