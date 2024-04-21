الدوري الإسباني، ألافيس يهزم أتلتيكو مدريد بثنائية

الدوري الإسباني، حقق فريق ديبورتيفو ألافيس فوزًا ثمينًا علي أتلتيكو مدريد بثنائية نظيفة على ملعب مينديزوروتزا، في إطار مباريات الجولة 32 من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا" للموسم الحالي 2023-24.

ألافيس ضد أتلتيكو مدريد

أحرز ثنائية الافيس كارلوس في الدقيقة 15 ولويس ريوخا في الدقيقة 92.

تشكيل ديبورتيفو ألافيس امام اتليتكو مدريد

وكان تشكيل ديبورتيفو ألافيس كالتالي

حراسة المرمى: أنطونيو سيفيرا.

خط الدفاع: أندوني- تيناجيلا- عبد القادر- رافا مارين- خافي لوبيز.

خط الوسط: كارلوس- بلانكو- جون جوريدي.

Advertisements

خط الهجوم: كيكي جارسيا- سيميوني

تشكيل أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: سافيتش- خيمينيز- أزبليكويتا.

خط الوسط: مولينا- باريوس- كوكي- دي بول- لينو.

خط الهجوم: جريزمان- كوريا.

ترتيب الدورى الإسبانى

ويحتل فريق أتلتيكو مدريد المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 61 نقطة جمعها من الفوز فى 19 مباراة وتعادل فى 4 مواجهات وتلقي 9 هزائم.

بينما يتواجد فريق ديبورتيفو ألافيس فى المركز 13 بجدول ترتيب الليجا برصيد 35 نقطة جمعها من الفوز في 9 مباريات وتعادل مثلها وخسر 15 لقاء.

موقعة الكلاسيكو

ويقام الآن كلاسيكو متصدر "الليجا" ريال مدريد برصيد 78 نقطة، والوصيف برشلونة برصيد 70 نقطة.

وتكون هذه المواجهة بمثابة مباراة الستة نقاط، حيث يسعى الريال إلى توسيع الفارق إلى 11 نقطة، بينما يطمح البرسا إلى تقليصه إلى 5 نقاط فقط.

وبالعودة إلى تاريخ المواجهات بين الفريقين، فقد التقى "الملكي" مع "البلوغرانا" في 187 مباراة بالدوري الإسباني، وحقق الريال الفوز في 78 مباراة، فيما حقق برشلونة الفوز في 74 مباراة، وتعادلا في 35، وسجل الريال 301 هدف، مقابل 299 لبرشلونة.

والتقى الفريقان في 256 مباراة بكافة البطولات، وحقق الريال الفوز في 104 مباريات، وفاز برشلونة في 100، وتعادلا في 52 مباراة.

كما حقق الريال 5 انتصارات في آخر 7 مباريات بالدوري، وفاز برشلونة في مباراتين فقط.

وسيكون برشلونة على موعد مع الهدف 300 في حال هز لاعبوه شباك لونين اليوم الأحد، وكان "البلوجرانا" قد بلغ الهدف 100 في يناير 1962، عندما أحرز ساندور كوتشيس هدف الفوز 3-1 في كامب نو، بينما كان البرازيلي رونالدو صاحب الهدف 200 في مايو 1997 في فوز البارسا على أرضه هذه المرة 1-0.