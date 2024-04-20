رفع 2300 طن مخلفات وتراكمات القمامة بأحياء الجيزة (صور)
قامت هيئة النظافة بمحافظة الجيزة برفع ٢٣٠٠ طن مخلفات قمامة ومواد صلبة بمختلف أحياء المحافظة في حملة مكبرة.
رفع المخلفات وتراكمات القمامة ببولاق الدكرور
وتواصل محافظة الجيزة جهودها الخاصة بتلقى شكاوى المواطنين وسرعة بحثها وإزالة أسبابها تنفيذا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الصادرة فى هذا الشأن.
ووجه محافظ الجيزة رئيس حى بولاق الدكرور بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل لسرعة رفع المخلفات وتراكمات القمامة من أمام شارع محمد متولى من ترعة زنين نطاق بولاق الدكرور وذلك بعد تلقى شكوى للمواطنين وعلى الفور تم توجيه فرق النظافة لرفع المخلفات، كما وجه المحافظ جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بالمتابعة المتواصلة للأعمال لضمان عدم تكرار أسباب الشكوى.
تحرير عدد ٢٣٠٢ محضر في الجيزة
وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الجهود في مجال المخابز والتي أسفرت عن تحرير ٢٣٠٢ محضر شمل ٨٣٣ محضر مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير ٤٩٥ مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و٢٤٦ مخالفة توقف وغلق و٢٩١ مخالفة تصرف ومراجعة رصيد و٣٥ مخالفة لعدم وجود سجل تفتيش و٨ مخالفات لعدم وجود ميزان و٣٩١ مخالفة لعدم نظافة أدوات المعجن وعدم إعطاء بون.
وفي مجال الأسواق تم تحرير ٢٤٦ محضر مخالفة شملت ٦٩ مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار و٢٣ مخالفة للبيع بأزيد من السعر الرسمي و١٠ عدم وجود شهادة و٣٨ مخالفة لتجار تموينيين، وفي مجال المواد البترولية تم تحرير ٣٠ محضرا ضمت غلق مستودعات وعدم الإعلان عن الأسعار.
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