"رياض الصالح حسين" أمسية جديدة لملتقى النص بمركز الحرية للإبداع

يقيم ملتقى النص الجديد، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، أمسية جديدة في تمام السادسة والنصف من مساء الأربعاء المقبل بقاعة توفيق الحكيم بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.

أمسية ملتقى النص الجديد

ويشارك في الأمسية مجموعة متميزة من الشعراء هم: عبد الرحمن مقلد، مصطفى فهمي، عصام أبو طالب، طه الصياد، نورا عثمان، محمد مجدي وتقدمها الكاتبة صافيناز جمال.

يشرف على فعاليات الملتقى الشاعر سامح محجوب (المشرف على النشاط الثقافي بالصندوق)، الذي صرح بأن الملتقى الجديد يستعيد الرموز الشعرية الكبرى بالتزامن مع حفر مجرى للملتقى تندفع من خلاله الكتابات الجادة نحو مصابها ومن هنا جاءت الأمسية لتحمل اسم " رياض الصالح حسين".

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وأضاف أن استعادة الرموز بمثابة عملية فرز جديدة لشعريات مؤثرة استطاعت أن تكسر حاجز الزمن، وأنها ما زالت حاضرة ومشتبكة مع المقترحات الجمالية الجديدة معتبرا أن ذلك في ذاته هو المعنى العميق للحداثة.

رياض الصالح حسين

يذكر أن رياض الصالح حسين (10 مارس 1954 -21 نوفمبر 1982) هو صوت شعري عربي بارز من سوريا مر بتجربة حياة قصيرة واستثنائية، تنقل بين عدة وظائف ومهن بحثا عن لقمة العيش.

وانتقل من التفعيلة إلى قصيدة النثر وعرف بها وأصدر في حياته ثلاث مجموعات شعرية هى: "خراب الدورة الدمويّة - دمشق 1979، أساطير يوميّة - دمشق 1980 - بسيط كالماء واضح كطلقة مسدَّس - دمشق 1982 فيما صدر له بعد رحيله " وعل في الغابة"، قبل أن تصدر أعماله الكاملة بعد ذلك بالتعاون بين دار المتوسط ورابطة الكتاب السوريين.