الإثنين 22 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

"رياض الصالح حسين" أمسية جديدة لملتقى النص بمركز الحرية للإبداع

مركز الحرية للإبداع،
مركز الحرية للإبداع، فيتو

يقيم ملتقى النص الجديد، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، أمسية جديدة في تمام السادسة والنصف من مساء الأربعاء المقبل بقاعة توفيق الحكيم بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.

أمسية ملتقى النص الجديد

ويشارك في الأمسية مجموعة متميزة من الشعراء هم: عبد الرحمن مقلد، مصطفى فهمي، عصام أبو طالب، طه الصياد، نورا عثمان، محمد مجدي وتقدمها الكاتبة صافيناز جمال.

 يشرف على فعاليات الملتقى الشاعر سامح محجوب (المشرف على النشاط الثقافي بالصندوق)،  الذي صرح بأن الملتقى الجديد يستعيد الرموز الشعرية الكبرى بالتزامن مع حفر مجرى للملتقى تندفع من خلاله الكتابات الجادة نحو مصابها ومن هنا جاءت الأمسية لتحمل اسم " رياض الصالح حسين".

Advertisements

وأضاف أن استعادة الرموز بمثابة عملية فرز جديدة لشعريات مؤثرة استطاعت أن تكسر حاجز الزمن، وأنها ما زالت حاضرة ومشتبكة مع المقترحات الجمالية الجديدة معتبرا أن ذلك في ذاته هو المعنى العميق للحداثة.

رياض الصالح حسين 

يذكر أن رياض الصالح حسين  (10 مارس 1954 -21 نوفمبر 1982) هو صوت شعري عربي بارز من سوريا مر بتجربة حياة قصيرة واستثنائية، تنقل بين عدة وظائف ومهن بحثا عن لقمة العيش.

وانتقل من التفعيلة إلى قصيدة النثر وعرف بها وأصدر في حياته ثلاث مجموعات شعرية هى: "خراب الدورة الدمويّة - دمشق 1979، أساطير يوميّة - دمشق 1980 - بسيط كالماء واضح كطلقة مسدَّس - دمشق 1982 فيما صدر له بعد رحيله " وعل في الغابة"، قبل أن تصدر أعماله الكاملة بعد ذلك بالتعاون بين دار المتوسط ورابطة الكتاب السوريين.

مناقشة المجموعة القصصية تاجر الحكايات بمنتدى ثقافة مركز الإبداع الفني

عرض 5 أفلام ضمن أمسية "أثر الفيلم القصير في السينما الفلسطينية" بمركز الإبداع

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

رياض الصالح حسين أمسية ملتقى النص الجديد صندوق التنمية الثقافية مركز الحرية للابداع

مواد متعلقة

الهلباوى والتونى و15 ليلة لـ هل هلالك، برنامج حفلات التنمية الثقافية والإنتاج الثقافي في رمضان

صندوق التنمية الثقافية يحتفل باليوم العالمي للإذاعة غدا
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار سجائر ميريت ومارلبورو وLM بدءا من غدا الثلاثاء

الأرصاد الجوية تحذر: منخفض صحراوي يضرب البلاد ودرجة الحرارة تصل 40

مدبولي يُعرب عن تطلع مصر للحصول على دعم لمواجهة أعباء استضافة المهاجرين

تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه بالبنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الإثنين 22 - 4 - 2024

غضب جماهير الزمالك بسبب احتفال فندق إقامة دريمز الغاني بالتعادل في الكونفدرالية (فيديو)

محافظ بورسعيد يتضامن مع شعبها، الغضبان يرفض دخول سوق الأسماك بسبب الأسعار

مؤشر الدولار الأمريكي يواصل القفز لقمم جديدة عالميا

رئيسة بلدية في تركيا تغلق محال للاجئين لهذا السبب وتهدد بطردهم (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

العثور على 8 جثث بالقرب من الحدود المكسيكية الأمريكية

قرار عاجل من السلطات الليبية استعدادا لتقلبات جوية مرتقبة

"مربى الدوقة"، صديقة ميجان ماركل تتعرض للسخرية بعد جلسة تصوير

وزنه أكبر من 4 أفيال صغيرة، تحول كبير في حياة أسمن رجل بالعالم

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز في السوق اليوم الاثنين 22-4-2024

تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه بالبنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الإثنين 22 - 4 - 2024

تعرف على الأسعار الجديدة للتبغ المسخن

أسعار الأسماك اليوم الإثنين، البلطي يواصل الانخفاض في سوق العبور

المزيد
ads

انفوجراف

لماذا يدعم الطباخون وعمال الكازينوهات والفنادق بايدن ضد ترامب (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحرامي في المنام وعلاقته بالهم والكرب والمرض

هل يجوز عمل المرأة دون إذن زوجها؟، رد حاسم من الإفتاء

الأزهر للفتوى يوضح فضل صيام الأيام البيض من شهر شوال

المزيد
الجريدة الرسمية