الأربعاء 14 فبراير 2024
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ثقافة وفنون

عرض 5 أفلام ضمن أمسية "أثر الفيلم القصير في السينما الفلسطينية" بمركز الإبداع

فيلم بيت لحم، فيتو
فيلم بيت لحم، فيتو

يقيم مركز الإبداع الفني بساحة الأوبرا، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، في السادسة من مساء غدا الخميس الموافق 15  فبراير الجاري، أمسية سينمائية جديدة بعنوان "أثر الفيلم القصير في السينما الفلسطينية".

وذلك ضمن أمسيات البرنامج الفني "خميس السينما" الذي تعده الناقدة شاهندة محمد علي، تضامنًا مع القضية الفلسطينية.

الأفلام الفلسطينية القصيرة 

و تتضمن الأمسية عرض مجموعة من الأفلام الفلسطينية القصيرة التي نجحت في حصد الجوائز، والإشادات الدولية، وتعريف العالم بقضيتنا منها: فيلم "عينى" للمخرج أحمد صالح، وهو فيلم تحريك يتناول حياة بعض الصبية، يجمع بينهم شغفهم بالموسيقى وسرورهم بالألحان.

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والفيلم الروائى القصير "الببغاء" للمخرجة دارين سلّام والمخرج أمجد الرشيد يحكي الفيلم عن أفراد عائلة يهودية تونسية يحاولون الاستقرار في حياتهم الجديدة في حيفا بفلسطين.

 

 

بالإضافة إلى فيلم "خمسة أولاد وعجل" للمخرج سعيد زاغة عن مدرس إعدادي يحاول اكتساب ثقة ابنه بشتى الطرق، وفيلم "أمبيانس" للمخرج وسام الجعفري يحكى عن نجاح شابان فلسطينيان في اكتشاف طريقة مبتكرة لتسجيل الموسيقى للحاق بالموعد النهائي لمسابقة.

 

 

 

و فيلم "بيت لحم 2001" للمخرج إبراهيم حنضل عن شاب فلسطيني ضائع بين ما هو عليه الآن وبين طفولته المليئة بذكريات الغزو العسكري والحصار في بيت لحم.

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مركز الابداع الفني الأوبرا صندوق التنمية الثقافية الناقدة شاهندة محمد علي القضية الفلسطينية

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