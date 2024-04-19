الجمعة 19 أبريل 2024
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ثقافة وفنون

عرض 3 أفلام في نادي سينما الشباب بمركز الحرية للإبداع

بوستر فيلم سارة،
بوستر فيلم سارة، فيتو

يستأنف المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر، غدا السبت الموافق ٢٠ أبريل الجاري، فعاليات نادي سينما الشباب بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية. 

نادي سينما الشباب 

ويقام النادي بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، ومن المقرر أن يعرض خلال النادي كل من الفيلم التسجيلي حالة طارئة اخراج عبد الله عادل، والفيلم التسجيلي يا ولدي اخراج عبد الله عادل، والفيلم التسجيلي سارة اخراج عبد الله عادل. 

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وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها كلا من الناقد السينمائي إسلام أحمد علي والناقدة السينمائية شاهندة محمد علي، يتم خلالها مناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

فيلم حالة طارئة 

يذكر أن فيلم حالة طارئة  شارك بعدة مهرجانات سينمائية منها: مهرجان القاهرة للأفلام القصيرة، المهرجان القومي للسينما المصرية،المهرجان الدولي العربي الافريقي بمدينة زاكورة بالمغرب للأفلام التسجيلية سنة ٢٠٢١، مهرجان Lift Off Sessions المرحلة الأولى من مهرجان kinofestival"LIght of the world"، ملتقى قصر السينما للأفلام القصيرة، مهرجان ساقية الصاوي للأفلام التسجيلية.

فيلم يا ولدي 

أما فيلم يا ولدي فقد حصل على شهادة تقدير من مهرجان ساقية الصاوي للأفلام التسجيلية 2020، كما حصل على جائزة أفضل مونتاج من ملتقى قصر السينما للأفلام القصيرة 2021، وشهادة تقدير للمشاركة من مهرجان يوسف شاهين 2021.

وكانت له مشاركة رسمية بمهرجان رؤى للأفلام القصيرة 2021، ومشاركة رسمية بمهرجان القاهرة للأفلام القصيرة 2021.و مشاركة رسمية بمهرجان العودة السينمائي، ومشاركة بمهرجان lift off sessions، ومشاركة رسمية بالمهرجان القومي للسينما المصرية 2021.

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