شركة بي إم تطلق نسختها الكهربائية BMW iX2 في مصر

طرح الوكيل الرسمي لسيارات BMW في مصر، الجيل الثاني الجديد كليًّا مِن BMW X2، جنبًا إلى جنب مع تقديم النسخة الكهربائية بالكامل BMW iX2.

وعُرضت السيارة الرياضية في منصّة عرض خاصة بـBMW في الفترة ما بين ٢١ إلى ٢٦ إبريل، مما أتاح لجمهور الحضور وروّاد الجونة فرصة ذهبية للتعرّف عن قُرب على مستويات الراحة والفخامة والتجهيزات المميّزة للجيل الثاني الجديد كليًا مِن X2.

سيارت BMW، فيتو

وبَرهنت تلك السيارة المُدمجة الفاخرة التي استحدثت فئة سيارات Sport Activity Coupé (SAC) على أنها رهان ناجح للعلامة الألمانية العريقة منذ إطلاق جيلها الأول في عام ٢٠١٨ وبعد مرور خمسة أعوام تقريبًا، قُدِّم الجيل الثاني من X2 BMW من خلال نافذة معرض النقل الياباني في مدينة طوكيو، ليتسلَّم راية النجاحات مِن الجيل الأول، مع توفُّر النسخة iX2 الكهربائية بالكامل.

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أهم اختلافات سيارة X2 BMW عن الجيل السابق

واستفادت X2 BMW الجديدة كليًّا مِن تحسينات وتعديلات شاملة داخليًّا وخارجيًّا، مما جعلها تتمتع بمظهرٍ أكثر جرأة وجاذبية مقارنةً بالجيل السابق، مع تبني اللغة التصميمية الأحدث للعلامة BMW، وهو ما ظَهر واضحًا على الشبك الأمامي الضخم "Kidney Grille" وكِبر حجمها بشكل عام، بخلاف الاستعانة بتصميم سيارات الكوبيه الرياضية، مما يجعلها تستميل العملاء من الشباب والعائلات الصغيرة العصرية،وازدادت أبعاد BMW X2 بشكل كبير مقارنة بالطراز السابق؛ حيث زاد طولها العام بمقدار ١٩٤ ملم، وباتت أكثر ارتفاعًا بمقدار ٣٥ ملم، في حين ازداد طول قاعدة العجلات بمقدار ٢٢ ملم.

ويبلغ الطول الإجمالي لـX2 الجديدة كليًا ٤٥٥٤ ملم، في حين يبلغ العرض والارتفاع ١٨٤٥ ملم و١٥٦٠ ملم على الترتيب، أما قاعدة العجلات فجاءت بطول ٢٦٩٢ ملم، مما يجعل هذه الأبعاد تَكفي لاستيعاب المقصورة لخمسة ركّاب على متنها.

توافر سيارة BMW X2 بفئتين بمحرك بنزيني

وتتوافر BMW X2 الجديدة كليًّا في السوق المصرية بفئتين بمحرك بنزيني، وهما

Sport X2 sDrive18i M، بالإضافة X2 M35i xDrive من عائلة M Performance الرياضية، في حين تتوافر فئة تجهيزية واحدة من BMW iX2، وهي iX2 eDrive20 M Sport الكهربائية بالكامل.

وبخلاف الفروقات التصميمية الطفيفة بين X2 وiX2، جاءت الخطوط الخارجية للجيل الثاني الأحدث من BMW X2 مميَّزة للغاية، لا سيما مع الشبك الأمامي “Kidney Grille” سداسي الأضلاع مع لمسات سوداء داكنة وإطار أسود لامع جذَّاب، فضلًا على المصابيح الرئيسية فئة Adaptive LED التي تُضفي بصمة ضوئية مميَّزة مع أضواء وَضح النهار تُشبه وَجهًا بأربع عيون.

وتَكمن أبرز التحديثات الخارجية الأخرى في السقف الزجاجي البانورامي، وعجلات فئة M رياضية خفيفة الوزن قياس ١٩ بوصة، بخلاف المصابيح الخلفية النحيفة، وخطِّ السقف المنحني باتّجاه الخلف، وغيرها مِن اللمسات الجمالية المتفرّدة.

وتُضيف باقة M Sport لمساتٍ سوداءَ لامعةً على شبك التهوية الأماميِّ، وأجزاءً خارجية خاصة بفئة M Sport، وأيضًا جناحا خلفيًّا أسود اللون، وغيرها مِن لمسات الفئة M الرياضية بامتياز.

ورغم الخطوط الخارجية التي بدأ تصميمها أكثر رياضية عن أي وقت مضى، فإن المقصورة الداخلية الجديدة كليًّا باتت تستعين بمكوِّنات ناعمة الملمس ذات جودة أعلى وتقنيات حصرية متطوِّرة. تستعين مقصورة الطرازان X2 وiX2 بشاشة BMW Curved Display التي تتضمّن لوحة عدَّادات قياس ١٠.٢٥ بوصة وأخرى للتحكُّم بالوظائف المختلفة قياس ١٠.٧ بوصة.

وتعمل هذه الشاشات بنظام تشغيل OS 9.0 الأحدث، وهناك أيضًا النظام الصوتي فئة Harman Kardon المكوَّن مِن ١٢ سمَّاعة ومضخِّم صوت رقمي، إلى جانب الاستعانة بمسند ذراع floating armrest.

ومِن ضمن أبرز تجهيزات الراحة والترف المدعَّمة قياسيًّا، يُمكن ذكر مكيّف الهواء الأوتوماتيكي الذي يُمكن فصل درجة حرارته في منطقتين مختلفتين، والمقاعد الأمامية الرياضية التي يُمكن ضبطها كهربائيًّا مع خاصية تدليك الظهر لراحة أكبر على المسافات الطويلة، وأيضًا الكسوة الجلدية المثقوبة للمقاعد فئة "فيجانزا"، والمقوَد الجلدي الرياضي فئة M، والشاحن اللاسلكي، وكاميرا الرؤية الخلفية، وفتح الباب الخلفي أوتوماتيكيًّا، ونظام الإضاءة الداخلية المميَّزة، وغيرها من التجهيزات الأخرى.

ميكانيكيًّا، يأتي الطراز X2 sDrive18i M Sport مدعمًا بمحرك توربو سعة ١.٥ لترات يولِّد ١٥٦ حصان مع أقصى عزم دوران يبلغ ٢٣٠ نيوتن - متر.

ويتَّصل المحرك ثلاثي الأسطوانات بعلبة تروس أوتوماتيكية مزدوجة القابض الفاصل من سبع نسب فئة "ستبترونيك"، تنقل عزم الدوران إلى العجلات الأمامية، ويمكن اختراق الحاجز المئوي من السكون مع هذا المحرك في غضون ٩ ثوانٍ، قبل تسجيل سرعة قصوى مقدارها ٢١٣ كم/ساعة.

فيما يأتي الطراز الرياضي X2 M35i xDrive بمحرك توربو سعة ٢ لتر يولِّد ٣٠٠ حصان مع أقصى عزم دوران يبلغ ٤٠٠ نيوتن-متر. ويتَّصل المحرك رباعي الأسطوانات بعلبة تروس أوتوماتيكية مزدوجة القابض الفاصل من سبع نسب فئة "ستبترونيك"، تنقل عزم الدوران إلى العجلات الأمامية. ويمكن لهذا الطراز الرياضي التسارع من السكون إلى سرعة ١٠٠ كم/ساعة مع هذا المحرك في غضون 5.4 ثوانٍ، قبل تسجيل سرعة قصوى مقدارها ٢٥٠ كم/ساعة.

ومِن ناحية أخرى، تأتي iX2 eDrive20 M Sport الجديدة مدعَّمة بمحرك كهربائي وحيد يولد ٢٠٤ حصانًا مع أقصى عزم دوران يبلغ ٢٥٠ نيوتن-متر، كما تستعين ببطارية بقدرة 66.5 كيلوواط/ساعة، تتيح مدى كهربائيًّا يصل إلى 478 كم.

أمّا عن الفئة السعرية للجيل الثاني الأحدث مِن BMW X2، فجاءت الفئة sDrive18i M Sport X2 بسعر 3,200,000 جنيه مصري، والفئة X2 M35i xDrive بسعر 4,600,000 جنيه مصري،في حين تأتي الفئة iX2 eDrive20 M Sport الكهربائية بالكامل بسعر 3,600,000 جنيه مصري.