تطوير 19 نقطة إسعاف ضمن مبادرة حياة كريمة في الفيوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أنه تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 19 نقطة إسعاف، بنطاق مركزي إطسا ويوسف الصديق.

وتابع: جاء ذلك ضمن المشروع القومي للمبادرة القومية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، بإجمالي تكلفة 95 مليون جنيه، منها إنشاء وتطوير 9 نقاط إسعاف بقرى إطسا، و10 نقاط إسعاف بقرى مركز يوسف الصديق.

مشروعات نقاط إسعاف اطسا

وأوضح محافظ الفيوم، أنه تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 9 نقاط إسعاف بنطاق مركز إطسا، ضمن المنبادرة القومية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، شملت إحلال وتجديد نقطة إسعاف منية الحيط، وتطوير شامل لنقطتي إسعاف إطسا وتطون، وتطوير شامل لنقطة إسعاف أبو جندير، وإنشاء جديد لنقطة إسعاف الغرق، وإنشاء جديد لنقطة اسعاف منشأة عبدالمجيد، التابعة لقرية الغرق، وإنشاء جديد إسعاف منشأة محمد فهمي، التابعة لقرية البرنس، وإنشاء جديد لنقطة إسعاف قلمشاة، وأعمال إحلال وتجديد نقطة إسعاف مطول.

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مشروعات إسعاف يوسف الصديق

وأضاف المحافظ، أنه تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 10 نقاط إسعاف بقرى مركز يوسف الصديق، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، شملت إنشاء نقطة إسعاف قوتة التابعة لقرية قارون، وتطوير شامل لنقطة إسعاف سيدنا الخضر، وإحلال وتجديد نقطة إسعاف الطريق السياحي بقرية تونس، وأعمال التطوير الشامل لنقطة إسعاف يوسف الصديق، وإنشاء جديد لنقطة إسعاف المقراني، وإحلال وتجديد نقطتي إسعاف الشواشنة، والريان، وإنشاء جديد لنقاط إسعاف شلالات الريان، وكحك، والنزلة.

مشروعات حياة كريمة في الصرف الصحي

يذكر أن المبادرة القومية حياة كريمة نفذت في الفيوم في مجال الصرف الصحي، 234 مشروعًا للصرف الصحي "محطات رفع ومعالجة، وخطوط طرد، وشبكات انحدار، ووصلات منزلية" بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، ضمن المبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، بتكلفة إجمالية 6.8 مليار جنيه، في إطار خطة الدولة لتوفير خدمات الصرف الصحي للمواطنين بمختلف قرى المبادرة "حياة كريمة".

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