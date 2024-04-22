إصابة شخصين في انقلاب سيارة بالمنيا

حوادث المنيا، أصيب شخصان إثر تعرضهما لحادث انقلاب سيارة ملاكي، بمدخل قرية صفط الشرقية التابعة إداريًا لمركز ومدينة المنيا.

تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير.

إصابة شخصين في انقلاب ملاكي في المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغا بأنقلاب سيارة ملاكي بمدخل قرية صفط الشرقية التابعة إداريًا لمركز ومدينة المنيا.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتبين إصابة شخصين بإصابات متفرقة ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير وتم نقل المصابين إلى مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 7 أشخاص بحادث مروري في المنيا الجديدة

أخبار حوادث المنيا، كما أصيب 7 أشخاص إثر تصادم سيارة ملاكي برصيف كائن بمدينة المنيا الجديدة، تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام السيارات.

إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث مروري بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغا بتصادم سيارة ملاكي برصيف كائن بالطريق المؤدي إلى سجن المنيا بـ مدينة المنيا الجديدة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتبين إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد.

تم نقل المصابين إلى مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج اللازم وتحرير محاضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام السيارات.

العثور على جثمان طفل توفى غرقا فى المنيا

حوادث المنيا، كما تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن المنيا، من العثور على جثمان طفلة توفيت غرقا بترعة الإبراهيمية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغا بانتشال قوات الإنقاذ النهري جثة طفلة بقرية ابوعياد بالقرب من كوبري ابوشناف في اتجاه صفط الخمار التابعة لمركز المنيا.

إنتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتبين مصرع "ياسمين ا - ن"، طفلة تبلغ من العمر ٥ سنوات، من قرية ابوعياد التابعة لمركز المنيا.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفى المنيا العام،

مصرع وإصابة 23 شخص في حادث إنقلاب ميكروباص بـ المنيا

وجدير بالذكر، ارتفع عدد ضحايا انقلاب ميكروباص بالطريق الطريق الصحراوي الغربي لمركز ومدينة العدوة، شمال محافظة المنيا، لـ مصرع شخصين وإصابة 21 آخرين، إثر انقلاب سيارة ميكروباص، ما نتج عنه كعدد أولى إصابة 13 شخصًا وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ثم ارتفع عدد الضحايا لـ مصرع وإصابة 23 شخصا.

مصرع شخصين وإصابة 21 شخص في انقلاب ميكروباص بالمنيا



تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تتضمن وقوع حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي لمركز العدوة، وأسفر الحادث عن وقوع عدد من المصابين، وتم نقلهم إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

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مصرع وإصابة 23 شخص في المنيا

وانتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف على الفور لموقع الحادث، وتبين مصرع شخصين مجهولين إصابة 21 شخصً آخر وهم: محمد خيري محمد 42 سنة، محمود مختار خليفه 15 سنة، زياد ماهر ماهر 16 سنة، ربيع خليفه محمد 40 سنة، روضه ربيع خليفه 8 سنوات، فاطمة ربيع خليفه 14 سنة، محمد ربيع خليفه 10 سنوات، نورا شحاته محمد 33 سنة، محمد عاشور جمال 4 سنوات، عبد الله عاشور جمال سنتين، سما ماهر محمد 10 سنوات، أحمد ماهر ماهر 9 سنوات، شيماء رجب محمد 36 سنة، شهد ظريف ثروت 16 سنة، هلال أحمد هلال 28 سنة، ثريا محمد محمد 40 سنة، ناهد محمد سيد 12 سنة، ياسين محمد سيد 3 سنوات، فاطمة محمد سيد 10 سنوات، محمد شافعي عبد الجبار 27 سنة، سيف بركات عيد بركات 45 سنة،

وتم نقلهم إلى المستشفى المركزي لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.