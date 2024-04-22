أستاذ في الأزهر: العمل عبادة وهذه بشرى النبي للعمال

قال الدكتور عبد اللطيف سليمان، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إن الله جعل الجنة لا تنال إلا بالعمل، لافتا إلى أن الله سبحانه وتعالى أمر مباشرة بالعمل، وقال لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغنا بقوله: "وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ".

قيمة العمل في الإسلام

وأوضح الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، خلال برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس": "لما نشوف الأمر الإلهي بإننا لازم نعمل، نعرف إن قيمة الإنسان بما يقدمه من أعمال، فهذا يوافق مراد الله تعالى من خلقنا ومع سنة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم".

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وتابع: "حياة المؤمن كلها عبارة عن عمل، فالعمل عبادة، والعبادة تتسع لجوانب الحياة، حتى لما يفكر يفكر فيما يتفق مع الأمور الإيجابية، فأول الإبداع فكرة يتم تطبيقها فى العمل، والفكرة تأتى فى حالة من الصمت والخشوع، وسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشر العمال قائلا: (من بات كالا من عمل يده بات مغفورا له)".

عبد اللطيف سليمان: أتقن عملك لأن مهنتك اختيار الله لك

وفي سياق متصل أضاف الدكتور عبد اللطيف سليمان: إن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال (اعملوا فكل ميسر لما كل ميسر لما خلق له)، مضيفا: "لما الواحد ينزل لسوق العمل يسير فى طريقه لا ينتظر الشغلانة التى تتوافق معاه، لازم نعرف إن لينا اختيار والله سبحانه له اختيار وعلينا أن نخلص لما اختاره الله لنا".

وأردف: "لما تلاقى وظيفة اختارها الله لك، عليك الإخلاص لها حتى تعطيك أسرارها، فكل مهنة لها أسرارها، الله سبحانه وتعالى يعطى للبنى آدم أسرار المهنة، ومفيش حد يشتغل مهنة أحد".

وتابع: "الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن سيدنا داود قال (وألنا له الحديد)، ظل يتعلم مهنة الحدادة حتى أطلعه الله على أسرارها، ولان الحديد فى يده، فصنع أشياء منها الدروع والسلاح، والحديد مادة قوية وربنا أعانه على هذه المهنة، ربنا بيقول لنا التفتوا الى ما اعطيتكم وافعلوا ما ينفعكم وينفع الناس".



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