جيش الاحتلال يقصف ساحل وسط وجنوبي قطاع غزة بالزوارق الحربية

غزة الآن، قصفت الزوارق الحربية الإسرائيلية ساحل وسط وجنوبي قطاع غزة، ما أدى إلى تدمير الطابق العلوي من مستشفى العودة في مخيم النصيرات، وفقا لما أفادت به فضائية “الجزيرة مباشر”، على حسابها بمنصة “إكس”، تويتر سابقا.

كما استهدفت طائرات مسيرة إسرائيلية مدرسة في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، مواطنين بعد اقتحامها مدينة الخليل.

قوات الاحتلال تقتحم جبل جوهر

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت "جبل جوهر" في المنطقة الجنوبية من المدينة، واعتقلت المواطنين، عبد الكريم العجلوني، وإيهاب برقان، بعد مداهمة وتفتيش منزليهما.

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دخول رفح

يذكر أن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية حذر من إقدام الجيش الإسرائيلي على دخول رفح، موضحا أن موقف واشنطن بشأن الاجتياح مخادع و"المقاومة مستعدة على الأرض".

وعلى هامش زيارته التي يجريها إلى تركيا، علق هنية على التصريحات الإسرائيلية بشأن قرب اجتياح مدينة رفح، قائلا: "من الواضح جدا أن العدو الإسرائيلي لديه قرار بأن يستبيح كل نقطة وكل مكان وكل مدينة في غزة، لا سيما أنه يتحدث عن رفح منذ شهور".

وبشأن موقف واشنطن من الاجتياح، أوضح هنية أن "الموقف الأمريكي مخادع، وحديثهم عن أنهم بحاجة لرؤية خطط تجنب حدوث أذى للمدنيين، ما هو إلا عملية خداع".

الغطاء السياسي الأمريكي



وأكد هنية أن "كل المدنيين الذين قتلوا بغزة، استشهدوا بالأسلحة والصواريخ الأمريكية وبالغطاء السياسي الأمريكي".

وأضاف: "حينما تقف واشنطن داخل مجلس الأمن وتلجأ لسلطة الفيتو ضد قرار وقف إطلاق النار.. ماذا يعني ذلك؟.. يعني أن الولايات المتحدة تعطي الغطاء الكامل لاستمرار القتل والمذبحة تجاه غزة، وحينما تتخذ واشنطن أمس قرار فيتو ضد اعتبار دولة فلسطين عضوا كامل العضوية بالأمم المتحدة يعني ذلك أنها تتبنى الموقف الإسرائيلي وهي التي تقف بوجه حقوق الشعب الفلسطيني".