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أخبار مصر

درجات الحرارة اليوم الإثنين 22-04-2024 في مصر

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الإثنين، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد دافئ على السواحل الشمالية الشرقية

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل في الليل والصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد.

 

حالة الطقس اليوم الإثنين 22 -4- 2024 في مصر

حار نهارا، حالة الطقس غدا الإثنين 22 - 4 - 2024 فى مصر

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا.


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

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القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 33  


العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 33


6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 19
و درجة الحرارة العظمى 34


بنها:درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى  33


الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 31


العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 31


مطروح:درجة الحرارة  الصغرى  21 ودرجة الحرارة العظمى 30


سيوة: درجة الحرارة الصغرى 25  و درجة الحرارة العظمى  35


كاترين: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 26


نخل: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 30


بورسعيد: درجة الحرارة  الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 25


الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 32


الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى  33


السويس:درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 32


شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 34


الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 33


الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 35


بنى سويف: درجة الحرارة  الصغرى 20
ودرجة الحرارة العظمى 35


المنيا: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 35


أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 34


سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  21 ودرجة الحرارة العظمى 36


الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 21  ودرجة الحرارة العظمى 38


أسوان: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة
ودرجة الحرارة العظمى 38
   

أبو سمبل: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة
ودرجة الحرارة العظمى 37
     

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