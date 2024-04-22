حالة الطقس اليوم الإثنين 22 -4- 2024 في مصر

اعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الإثنين، حيث من المتوقع أن يكون يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وجنوب الصعيد ودافئا على السواحل الشمالية وسيناء.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد.

درجة الحرارة

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

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القاهرة الكبرى والوجه البحرى

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى: 18

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة الصغرى: 18

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة الصغرى: 22



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:37

درجة الحرارة الصغرى:22