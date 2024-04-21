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أخبار مصر

حار نهارا، حالة الطقس غدا الإثنين 22 - 4 - 2024 فى مصر

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

أعلنت هيئة  الارصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الإثنين،  متوقعا أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وجنوب الصعيد ودافئا على السواحل الشمالية وسيناء.

 

حالة الطقس اليوم الأحد 21 - 04 - 2024 فى مصر

حالة الطقس غدا الأحد 21-4-2024 في محافظة الفيوم


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل ليلا  وفى الصباح الباكر  على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد.

 

درجات الحرارة

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى

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درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى: 18

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة الصغرى: 18

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة الصغرى: 22

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:37

درجة الحرارة الصغرى:22

 

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