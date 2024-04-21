حار نهارا، حالة الطقس غدا الإثنين 22 - 4 - 2024 فى مصر
أعلنت هيئة الارصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الإثنين، متوقعا أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وجنوب الصعيد ودافئا على السواحل الشمالية وسيناء.
كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد.
درجات الحرارة
كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:
القاهرة الكبرى والوجه البحرى
درجة الحرارة العظمى: 32
درجة الحرارة الصغرى: 18
السواحل الشمالية الغربية
درجة الحرارة العظمى:30
درجة الحرارة الصغرى: 18
السواحل الشمالية الشرقية
درجة الحرارة العظمى:30
درجة الحرارة الصغرى: 17
جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر
درجة الحرارة العظمى:34
درجة الحرارة الصغرى: 22
شمال الصعيد
درجة الحرارة العظمى: 34
درجة الحرارة الصغرى: 18
جنوب الصعيد
درجة الحرارة العظمى:37
درجة الحرارة الصغرى:22
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