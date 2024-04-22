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محافظات

رياضة البحيرة تواصل تنفيذ مشروع اللياقة البدنية بمراكز شباب المحافظة (صور)

مشروع اللياقة البدنية
مشروع اللياقة البدنية بمراكز شباب البحيرة، فيتو

نفذت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة - إدارة التنمية الرياضية مشروع تعزيز اللياقة البدنية والصحة للشباب المصري للفئة العمرية من 9 إلى 15 و16 إلى 24 سنة بمركز شباب مدينة أبوحمص.

رياضة البحيرة تواصل تنفيذ مشروع اللياقة البدنية بمراكز شباب المحافظة، فيتو
رياضة البحيرة تواصل تنفيذ مشروع اللياقة البدنية بمراكز شباب المحافظة، فيتو

ويعد المشروع إحدى الركائز الأساسية لتنمية الشباب وتعزيز صحتهم ولياقتهم البدنية، فالرياضة تعد بمثابة أداة للتنمية المجتمعية، وتكوين الشخصية المتكاملة، ولها أدوار عديدة فى بناء الإنسان،

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كما يهدف المشروع إلى تطوير وتعزيز اللياقة البدنية والصحة للشباب المصري، ورفع كفاءة اللياقة البدنية للمشاركين من خلال التدريب والتمارين على العروض الرياضية، وكذا تشجيع الشباب على اعتماد أسلوب حياة صحي ونشاط رياضي منتظم، فضلًا عن الاهتمام بالصحة العامة للشباب والنشء وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية للمواطنين، والتي تحظى بدعم كبير من جانب القيادة السياسية.

رياضة البحيرة تواصل تنفيذ مشروع اللياقة البدنية بمراكز شباب المحافظة، فيتو
رياضة البحيرة تواصل تنفيذ مشروع اللياقة البدنية بمراكز شباب المحافظة، فيتو

والجدير بالذكر أن جميع الفعاليات والأنشطة التي تنفذها المديرية تأتي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة وتوجيهات الدكتور إبراهيم خضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة لتشجيع الشباب بالمشاركة في أنشطة وفعاليات مختلفة.
 

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