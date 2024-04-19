ننشر جداول مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمحافظة البحيرة

تنشر " فيتو " جدول مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمحافظة البحيرة بعد أن اعتمدتها الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة اليوم للعام الدراسي 2023 / 2024، والتي تأتي وفق الخريطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وبناء على مذكرة العرض من يوسف الديب وكيل الوزارة التربية والتعليم بالبحيرة.



مواعيد امتحانات الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي

وجاءت مواعيد الامتحانات الفصل الدراسي الثاني على النحو التالي،الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي من الأربعاء ٨ مايو ٢٠٢٤ وحتى الإثنين ١٣ مايو ٢٠٢٤، الصفوف الأول والثاني الإعدادي العام من الأربعاء ٨ مايو ٢٠٢٤ وحتى الإثنين ١٣ مايو ٢٠٢٤، الصفوف الأول والثاني الإعدادي المهني من الأربعاء ٨ مايو ٢٠٢٤ وحتى الإثنين ١٣ مايو ٢٠٢٤.

Advertisements

مواعيد امتحانات الصفوف الأول والثاني الثانوي للمكفوفين

كما تقرر ان الصفوف الأول والثاني الثانوي للمكفوفين من الثلاثاء ١٤ مايو ٢٠٢٤ وحتى الخميس ٢٣ مايو ٢٠٢٤، الصفوف الأول والثاني الثانوي العام من الثلاثاء ١٤ مايو ٢٠٢٤ وحتى الخميس ٢٣ مايو ٢٠٢٤، الصفوف الأول والثاني الثانوي الفني من الأربعاء ٨ مايو ٢٠٢٤ وحتى الخميس ١٦ مايو ٢٠٢٤، الصفوف من الأول إلى الرابع الثانوي الفني نظام خمس سنوات من الأربعاء ٨ مايو ٢٠٢٤ وحتى الخميس ١٦ مايو ٢٠٢٤.

مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية

أما الشهادة الإعدادية للمكفوفين من الأربعاء ١٥ مايو ٢٠٢٤ وحتى الثلاثاء ٢١ مايو ٢٠٢٤، الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع من الأربعاء ١٥ مايو ٢٠٢٤ وحتى الإثنين ٢٠ مايو ٢٠٢٤، الشهادة الإعدادية العامة من الأربعاء ١٥ مايو ٢٠٢٤ وحتى الثلاثاء ٢١ مايو ٢٠٢٤، الشهادة الإعدادية المهنية من الأربعاء ١٥ مايو ٢٠٢٤ وحتى الإثنين ٢٠ مايو ٢٠٢٤.

تتمنى مديرية التربية والتعليم بالبحيرة لجميع أبنائنا الطلاب النجاح والتوفيق.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ