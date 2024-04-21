شهد ثاني أيام مهرجان بؤرة المسرحي بجامعة دمنهور في محافظة البحيرة الذي يقام تحت رعاية الدكتور الهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور والدكتور ماجد شعلة نائب رئيس جامعة دمنهور لشئون التعليم والطلاب والذي يقام في الفترة من 20 الي 24 أبريل بمسرح مدرج كلية العلوم. حضورا كبيرّا من الطلاب وأولياء أمورهم وأهالي البحيرة.

مهرجان بؤرة المسرحي بجامعة دمنهور كامل العدد في ثاني أيامه



حيث بدأ اليوم بورشة لفن التمثيل حاضر فيها الممثل والمخرج المسرحي الفنان أحمد القسطاوي وتم خلالها تناول التدريب علي كل عناصر الممثل الجسمانية والصوتية والانفعالية بالإضافة إلي جزء من التدريب على الأداء الصوتي.

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ثم العرض المسرحي "في انتظار الحقيقة" تأليف يوسف عز الدين أشعار عماد عامر وإخراج محمد ناصر وذلك تحت رعاية وحضور الدكتورة سماح الصاوي عميد كلية الآداب والدكتور محمد عشري مدير عام رعاية الشباب بالجامعة.

كما قدم فريق كلية التجارة تحت رعاية وحضور الدكتور راضي السيد عميد كلية التجارة ووكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، العرض المسرحي "حلمي ليلة صيف" تأليف أحمد القسطاوي إخراج حسن الشاعر.

ورشة التمثيل الفنان احمد القسطاوى

من جهته أكد الفنان محمد البياع رئيس لجنة التحكيم على أهمية النشاط الثقافي والفني لطلاب الجامعة، ودوره في اكتشاف العديد من المواهب التي أثبتت وجودها بعد صقل مهاراتها من خلال فرق المسرح الجامعية التي خرجت للفن المصري العديد من الفنانين الكبار بعد أن كانوا من أعضائها.

الفنان محمد البياع

وأشاد "البياع " بالطلاب الموهوبين والحضور الكبير ودعم الجامعة الأنشطة الفنية، معبرا عن سعادته يتذوق طلاب جامعة دمنهور للفنون وتفاعلهم مع العروض بشكل كبير.

جدير بالذكر أن الفنان محمد البياع خريج معهد الفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج بعد ليسانس الحقوق، وشارك في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية تخطت الـ٣٠ عملا من بينها,الممر والقاهرة كابول وهجمة مرتدة والإختيار ٣ والجماعة ٢ و٣٠ يوم وآخر نفس وسره الباتع.

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