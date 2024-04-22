الإثنين 22 أبريل 2024
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اقتصاد

5 محاور على طاولة شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة خلال اجتماعها اليوم الإثنين

محمد إسماعيل عبده
محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية، فيتو

تعقد شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية في القاهرة، برئاسة محمد إسماعيل عبده اجتماعًا اليوم الإثنين، حيث حددت الشعبة 5 محاور على جدول أعمال اجتماعها الذي يعقد بمقر الغرفة التجارية بالقاهرة.

إشادة بقرار مجلس الوزراء بشأن الإفراجات الجمركية عن المستلزمات الطبية

في البداية، أشادت شعبة المستلزمات الطبية، بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن  بالإفراج عن جميع رسائل المستلزمات الطبية التي كانت عالقة بالمواني.

شعبة المستلزمات الطبية في اجتماع سابق لها، فيتو

الإفراجات عن المستلزمات الطبية تساهم في تخفيف المعاناة عن ملايين المواطنين

وأوضح «عبده» أن الإفراج عن رسائل المستلزمات الطبية يساهم  في تخفيف المعاناة عن ملايين المواطنين وأسرهم.

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 جدول أعمال اجتماع شعبة المستلزمات الطبية اليوم

 وعن جدول أعمال اجتماع شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، اليوم الإثنين، فهو كالتالي:

1- أثر قرارات هيئة الدواء المصرية علي قطاع المستلزمات الطبية

وتستعرض الشعبة وفق بيان رسمي سابق صادر عنها خلال الاجتماع الآثار الإيجابية والتطور المهم في سوق المستلزمات الطبية، إضافة إلى عدد من الملفات المهمة منها القرارات التي أصدرتها هيئة الدواء المصرية دون التشاور والتنسيق مع الشعبة.

المستلزمات الطبية، فيتو

آثار سلبية خطيرة على استقرار سوق المستلزمات الطبية

وأشار «عبده»  إلى أن قرار الهيئة كان لها آثار سلبية خطيرة على استقرار سوق المستلزمات الطبية، إذ أن تلك القرارات تؤدى إلى الإخلال بالهيكل القانوني السليم لشركات القطاع.

الشعبة تطالب بحضور رئيس الهيئة لمناقشة آثار القرارات على القطاع

وأوضح أن الشعبة أرسلت مذكرة إلى هيئة الدواء المصرية تطالب بحضور رئيس الهيئة الدكتور على الغمراوى، أو من ينوب عنه، من أجل مناقشة تلك القرارات، وتوضيح أثرها على المناخ العام لقطاع المستلزمات الطبية، الذي يتطلب تكاتف جميع الجهات المعنية سواء الرقابية أو العاملين بالقطاع من أجل خدمة أفضل للمريض المصري؛ باعتباره غاية وهدف عمل الجميع.

شعبة المستلزمات الطبية في اجتماع سابق لها، فيتو

2- مناقشة آليات تفعيل دور الشعبة في محاربة الغش التجارى

وتناقش الشعبة أيضًا في اجتماعها آليات تفعيل دورها في محاربة الغش التجارى والتدليس.

رفع شعار «من الآن لا فساد فى المجال الطبى»

وقال «عبده» إن الاجتماع سيناقش آليات تفعيل دور الشعبة  في محاربة الغش التجارى والتدليس الذى يقوم به البعض ممن يزعمون انتماءهم للمهنة، حيث قررنا رفع شعار «من الآن لا فساد فى المجال الطبى».

المستلزمات الطبية، فيتو

3- مناقشة قرار المجلس القومي للأجور بشأن الحد الأدنى

وتناقش الشعبة خلال اجتماعها قرار المجلس القومى للأجور الذي يلزم القطاع الخاص بتحديد حد أدنى للأجور لا يقل عن ٦٠٠٠ جنيه.

مناقشة مدى ملاءمة القرار لطبيعة عمل قطاع المستلزمات الطبية

وقال «عبده» إن الشعبة ستناقش مدى ملاءمة هذا القرار لطبيعة عمل قطاع المستلزمات الطبية، وخاصة الشركات الصغيرة التي من الصعب عليها الالتزام بهذا القرار؛ الذي قد يؤدي لموجة من تسريح العمالة.

4- تطورات عمل الجمعية الخيرية التي أقامتها الشعبة بمنطقة السيدة زينب

وعلى صعيد آخر؛ يتطرق اجتماع شعبة المستلزمات الطبية إلى مناقشة آخر تطورات عمل الجمعية الخيرية التي أقامتها الشعبة بمنطقة السيدة زينب لخدمة الأهالي، إضافة إلى الجمعية المزمع إقامتها بمنطقة شبرا.

شعبة المستلزمات الطبية في اجتماع سابق لها، فيتو

 المساهمة في الجمعيتين الخيريتين لرفع المعاناة عن كاهل الأسر 

وأوضح «عبده» في هذا الشأن أن السيدة زينب وشبرا منطقتان يكتظان بمحدودى الدخل الذين يحتاجون لكثير من المساعدات المالية والعينية والخدمات الصحية والتعليمية، لذلك فإن العاملين في القطاع حريصون علي المساهمة في الجمعيتين لرفع المعاناة عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا.

5- مناقشة الاستعدادات للاحتفال بمرور 35 عامًا على إنشاء الشعبة

ومن المقرر أن تختم شعبة المستلزمات الطبية اجتماعها اليوم، بمناقشة الاستعدادات الجارية للاحتفال بمرور ٣٥ عامًا على إنشاء الشعبة.

تعيين لجنة للإشراف على إقامة الحفل خلال الاجتماع

وأشار «عبده» إلى أن الاحتفالية بمرور 35 عامًا على إنشاء الشعبة ستتضمن تكريم كل من كان له دور بارز في نجاحها على مدى تلك السنوات، وخلال اجتماع اليوم سيتم تعيين لجنة للإشراف على إقامة هذا الحفل.

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