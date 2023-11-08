الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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اقتصاد

شعبة المستلزمات الطبية تكشف حجم صادرات القطاع خلال 2023

محمد اسماعيل عبده
محمد اسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية، فيتو

كشف محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن حجم الصادرات الخاصة بقطاع المستلزمات الطبية في مصر، وهذا في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لتوطين المستلزمات الطبية وزيادة معدلات التصدير خلال الفترة المقبلة.

 

حجم صادرات قطاع المستلزمات الطبية

وقال اسماعيل عبده في تصريحات خاصة لـ" فيتو"، إن مصر تقوم بتصدير مستلزمات طبية للخارج بحوالي 320 مليون دولار، مشيرا إلى أن هذا حجم قليل مقارنة بالإمكانات التي تمتلكها الدولة.

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توطين الصناعات المتعلقة بالمستلزمات الطبية

وأكد أنه في حال التوجه لتوطين الصناعات المتعلقة بالمستلزمات الطبية، وزيادة حجم الإنتاج خلال الفترة المقبلة، فإنه من المتوقع أن يحدث طفرة في حجم الإنتاج والصادرات خلال السنوات المقبلة

محمد اسماعيل عبده ومحرر فيتو، فيتو

أسعار المستلزمات الطبية في الأسواق

وعن أسباب ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية، أشار إلى أن يتم ربط ارتفاع الأسعار في مصر على حسب سعر الدولار بالسوق السوداء وليس السوق الرسمية، مؤكدا أن هناك ارتفاع كبير شهدتها أسعار المستلزمات الطبية على مدار السنوات الأخيرة، موضحا أسعار المستلزمات ارتفعت بنسبة 130% خلال الـ 3 سنوات الأخيرة فقط.  

 

عدد كبير من التجار يطلب التحول إلى التصنيع لإنتاج المستلزمات الطبية محليًا

وكان محمد إسماعيل عبده، أعلن أنه تلقي طلبات من عدد كبير من تجار الشعبة الراغبين في التحول إلى التصنيع وإنشاء مصانع مجمعة لإنتاج المستلزمات الطبية، وذلك وفق احتياجات السوق المحلية لتحل محل الإنتاج المستورد، وذلك ترجمة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي تقليل فاتورة الاستيراد بزيادة المنتج المحلي.

هيئة الاستثمار تعرض تخصيص الأراضي بالعاشر من رمضان

وقال إن الشعبة العامة  للمستلزمات الطبية، أجرت اتصالات مع هيئة الاستثمار لنقل تلك الطلبات لها حيث أكدت قيادات الهيئة دعمها الكامل لهذا الاتجاه عبر تخصيص أراضي لإقامة تلك المصانع بمدينة العاشر من رمضان.

وزير الصحة: تشكيل لجنة لسد العجز وحل أزمات نواقص المستلزمات الطبية والأدوية

رئيس‭ ‬"‬المستلزمات‭ ‬الطبية"‭:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬لا‭ ‬نصنع‭ ‬إلا‭ ‬المستهلكات وحصيلتنا فى صناعة‭ ‬الآلات‭ ‬والأجهزة‭ ‬التعويضية‭ ‬صفر‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ (حوار)‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وأشار إلي أن الشعبة العامة للمستلزمات الطبيعة ستعد دراسة بأهم الأصناف التي يتم استيرادها من الخارج بأرقام تناسب إقامة تلك المصانع متوسطة الحجم والصغيرة، حتي يستفيد منها هؤلاء التجار الراغبين في التحول إلى مصنعين.
 

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