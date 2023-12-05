"المستلزمات الطبية" تطالب بتدخل رئيس الوزراء لإنقاذ القطاع، إعطاء الواردات أولوية فى الإفراج بالموانئ، وتحذير من انخفاض طاقة التخزين بالشركات والمصانع

استعرضت شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية لمحافظة القاهرة، أهم مشكلات القطاع الراهنة، التي كان أبرزها أن قطاع المستلزمات الطبية يأمل في إصدار البنك المركزي المصري تعليمات للبنوك التجارية لمنح القطاع الأولوية ضمن حزمة الرسائل التي سيتم الإفراج عنها، مع ضخ البنك المركزي ملياري دولار للإفراج عن الرسائل المكدسة بالموانئ المصرية.

شعبة المستلزمات الطبية: الحاجة إلى تدبير العملة للرسائل بالموانئ أبرز المشكلات التي تواجه القطاع

جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية مساء أمس الاثنين لبحث المشكلات والعراقيل التي تواجه قطاع المستلزمات الطبية بسبب الحاجة إلى تدبير العملة للرسائل بالموانئ

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شعبة المستلزمات الطبية خلال فعاليات الاجتماع، فيتو

نستشعر انفراجة قريبة في أزمة أسعار الصرف بفضل جهود القيادة السياسية للبلاد

قال محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة إنه يثق تمام الثقة في القيادة السياسية وقدرتها علي التغلب علي الأزمة الاقتصادية الراهنة، خاصة ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية امام العملة الوطنية.

٢ مليار دولار من البنك المركزي للإفراج عن الشحنات المكدسة بالموانئ

وأشار إلي أن السوق المحلية تستشعر انفراجة في هذه الأزمة بفضل جهود القيادة السياسية، التي بدأت تباشيرها بإعلان البنك المركزي المصري ضخ ملياري دولار للإفراج عن الرسائل المكدسة بالموانئ المصرية.

نتطلع إلى إعطاء المستلزمات الطبية أولوية فى الإفراج بالموانئ

وأضاف: قطاع المستلزمات الطبية يأمل في إصدار البنك المركزي تعليمات للبنوك التجارية لمنح قطاع المستلزمات الطبية الأولوية ضمن حزمة الرسائل التي سيتم الافراج عنها.

شعبة المستلزمات الطبية تطالب بلقاء نائب محافظ البنك المركزي لشرح أبعاد أزمة القطاع

وفي هذا الصدد؛ أوضح أن مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية سيطلب لقاء رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري لشرح أبعاد الازمة التي يشهدها القطاع حاليا.

انخفاض طاقات التخزين بمصانع وشركات المستلزمات الطبية لأقل من 20% من طاقاتهم الاستيعابية

وتابع: أن الأزمة الحالية تسببت في نقص حاد في المعروض من منتجات المستلزمات الطبية لدرجة انخفاض طاقات التخزين بمعظم مصانع وشركات القطاع لأقل من 20% من طاقتها الاستيعابية.

أعضاء مجلس إدارة شعبة المستلزمات الطبية خلال فعاليات الاجتماع، فيتو

ضرورة تكاتف الجميع لتوفير المستلزمات الطبية والدواء لأنهم من السلع الأساسية غير المرنة

وقال محمد إسماعيل عبده إن المستلزمات الطبية والدواء هما من السلع الاساسية غير المرنة، وعليه يجب تكاتف جهود جميع الأطراف لضمان توافرهما بالسوق خدمة للمواطنين.

مذكرة لرئيس مجلس الوزراء بشأن صعوبات تدبير العملة لتمويل استيراد المستلزمات الطبية

وأشار إلي ان مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية قرر التقدم بمذكرتين عاجلتين للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ الأولي خاصة بشحنات المستلزمات الطبية بالموانئ وصعوبات تدبير العملة لتمويل استيراد المستلزمات الطبية وخاماتها.

الشعبة تأمل في تدخل رئيس الوزراء بشأن معاملة المستلزمات الطبية ضمن السلع الأساسية وأولوية في تدبير العملة

واستطرد «عبده» قائلًا: نأمل في تدخل الدكتور مصطفي مدبولي والدكتور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري لإصدار تعليمات للبنوك بمعاملة المستلزمات الطبية والدواء معاملة السلع الأساسية والاستراتيجية التي لها الأولوية في تدبير العملة لوارداتها.

مذكرة لرئيس مجلس الوزراء لحل النقاط الخلافية مع هيئة الدواء المصرية

وأوضح أن المذكرة الثانية التي سترفعها الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ستتناول مشكلات القطاع مع هيئة الدواء المصرية وستركز علي ثلاث ملفات موضع خلاف مع الهيئة الأول الدمغة الطبية حيث تصر الهيئة علي الزام أعضاء الشعبة من التجار والمنتجين بسدادها لصالح اتحاد النقابات الطبية دون أي سند قانوني مما يزيد من ارتفاع الأسعار.

قانون الدمغة يحدد المكلفين بسداد الدمغة الطبية وهم فقط أعضاء النقابات الأربع

وأشار إلى أن قانون الدمغة الطبية يحدد المكلفين بسداد الدمغة الطبية وهم فقط أعضاء النقابات الطبية الأربع وتشمل نقابة الأطباء البشريين والبيطريين والصيادلة والعاملين في المهن الطبية وذلك عما يقدمونه من خدمات للمريض سواء في عياداتهم الشخصية او المستشفيات والمراكز الطبية، وهذا الرأي القانوني يستند لحكم قضائي نهائي لمجلس الدولة وليس اجتهادًا شخصيًا للشعبة العامة.

مشكلة عدم بيع أو شراء مصانع مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من هيئة الدواء

وقال «عبده» إن الملف الثاني يتضمن تدخل الهيئة في اختصاصات هيئة الاستثمار حيث تلزمنا الهيئة بعدم بيع أو شراء مصانع مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من هيئة الدواء، وهو الأمر الذي قد يستغرق شهورًا وربما سنوات رغم أن هيئة الدواء جهة رقابية فنية علي عمليات الإنتاج والتداول وليس لها أي اختصاصات في عمليات بيع وشراء الأسهم.

ثالث ملف بالمذكرة لرئيس مجلس الوزراء يتعلق بقرار هيئة الدواء بشأن التعامل مع شركة وحيدة لنظام الباركود

وأضاف أن ثالث ملف بالمذكرة لرئيس مجلس الوزراء يتعلق بقرار هيئة الدواء إلزامنا بالتعامل مع شركة وحيدة لنظام الباركود مما يتسبب في وضع غير قانوني في السوق خاصة ان الشركة تغالي في أسعار خدماتها رغم وجود شركات دولية اخري تعمل بالفعل في مصر وتقدم نفس الخدمات بجودة أعلي وتكلفة اقل بنسبة قد تصل الي 80%.

غرفة القاهرة تكرم رئيس شعبة المستلزمات الطبية، فيتو

شعبة المستلزمات الطبية تنشئ جمعية خيرية ساهمت في إرسال 9 شاحنات ضمن القوافل الإغاثية لقطاع غزة

من ناحية أخري، أعلن محمد إسماعيل عبده الانتهاء من إشهار الجمعية رقم 15؛ وهي جمعية السيدة زينب الخيرية ومقرها 31 شارع الرشيد القاهرة، التي تم إنشاؤها تحت رعاية مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، حيث شاركت في إرسال 9 شاحنات ضمن القوافل الإغاثية لأهل غزة، مشيرًا إلي أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف نشاط الجمعية بعد الانتهاء من جميع خطوات التأسيس والاشهار.

رئيس غرفة القاهرة يكرم محمد إسماعيل عبده تقديرًا لدوره البارز، فيتو

رئيس غرفة القاهرة يكرم محمد إسماعيل عبده تقديرًا لدوره البارز

من جهة أخرى، قام أيمن العشرى، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة بتكريم محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية؛ تقديرًا لدوره البارز والمتعاظم فى العمل النقابي خلال رئاسته للشعبة لعدة دورات، أسهم فيها بجهود ملموسة في حل مشكلات قطاع المستلزمات الطبية وأيضًا تقديرًا لإسهاماته المجتمعية الملموسة.