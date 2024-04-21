أمير عزمي مجاهد: مباراة دريمز تزعل، ونستطيع التأهل من كوماسي

قال أمير عزمي مجاهد، لاعب الزمالك السابق، إن مباراة الفريق الأبيض ضد دريمز الغاني التي أقيمت اليوم "تزعل"، خاصة أن الفريق دخل المباراة متأخر جدًا وأضاع العديد من الفرص في الشوط الثاني.

وأكد أمير في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع الإعلامي محمد أبو العلا على قناة الزمالك، أن الفريق الأبيض قادر على التأهل من كوماسي، خاصة أن دريمز ليس بالفريق الخطير، وسيلعب مباراة الإياب بخطوط مفتوحة وهي فرصة للزمالك لتحقيق الفوز.

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وأشار أمير إلى أن الغيابات أثرت بشدة على الزمالك، ويتمنى أن يلحق زيزو وفتوح بمباراة الإياب الأحد القادم.

وتعادل فريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بدون أهداف مع نظيره دريمز الغاني في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، ومن المقرر أن يحسم لقاء الإياب المقرر له يوم الأحد المقبل في غانا المتأهل للدور النهائي.

خاض جوزيه جوميز 10 مباريات رسمية فقط مع الزمالك بواقع 5 مباريات في الدوري المصري الممتاز، و4 مباريات في بطولة الكونفدرالية الأفريقية ومباراة في كأس مصر.

حقق جوزيه جوميز الفوز مع الزمالك في 5 مباريات وتعادل في 3 مباريات وتعرض للخسارة في مباراتين.

حيث تعادل الزمالك بقيادة جوزيه جوميز مع الإسماعيلي في الدوري بأول مباراة للبرتغالي مع القلعة البيضاء، قبل أن يحقق الفوز على أبو سليم الليبي بثنائية مقابل هدف في مجموعات الكونفدرالية، ثم فاز على الداخلية بهدف نظيف في الدوري، قبل أن يتعرض للهزيمة أمام الأهلي في نهائي كأس مصر أمام النادي الأهلي بنتيجة 2-0، وعاد الزمالك لمنافسات الدوري وخسر من الجونة 3-2، قبل أن يحقق الفوز على فيوتشر في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية بهدفين لهدف، وفي مباراة الإياب تعادل الأبيض مع فيوتشر بنتيجة 1-1، وفاز الأبيض على الأهلي بنتيجة 2-1 في مسابقة الدوري قبل أن يتعادل سلبيا أمام دريمز الغاني في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة من التدريبات غدًا الاثنين عقب خوض مباراة دريمز ‏الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم الثلاثاء المقبل على ملعب النادي استعدادًا للقاء العودة أمام بطل غانا، والمقرر له يوم الأحد المقبل الموافق يوم 28 أبريل الجاري.

أول تعليق من جوميز بعد تعادل الزمالك أمام دريمز الغاني

قال البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الزمالك إن فريقه كان بعيدًا عن النتيجة التي كان يريد تحقيقها في مباراة دريمز في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي: "هناك سببان لعدم الفوز في لقاء اليوم، الأول هو أن الفريق في الشوط الأول لم ينفذ طريقة اللعب المطلوبة بالشكل الأمثل، والسبب الثاني أن الفريق لم يستغل الفرص التي سنحت للفريق في الشوط الثاني".

وتابع جوميز:" حاليا نحن بين الشوطين وأمامنا 90 دقيقة في لقاء العودة المقرر له الأحد المقبل في غانا، ولابد من بذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق الفوز في اللقاء المقبل".

وأضاف المدير الفني: "بالطبع كنت أتمنى أن يكون الفريق مكتملا بتواجد أحمد مصطفى "زيزو" وعمر جابر وأحمد فتوح، ولكننا سبق وحققنا الفوز على الأهلي بدون "زيزو" بعدما تعرض للإصابة، ولكن الفريق حقق الفوز في القمة لأن الفريق بذل قصارى جهده".

وقال جوميز:" مباراة العودة ستكون مختلفة من الناحية التكتيكية لأن المنافس لن يخوض مباراة دفاعية مثل لقاء اليوم، وعلينا أن نسجل في لقاء الإياب ونحسم التأهل من غانا، وسنسعى للتعود على الأجواء في غانا وأرضية الملعب التي ستكون مختلفة ".

وتابع قائلًا: "الزمالك لم يلعب بثلاثة مهاجمين منذ بداية الشوط الثاني، ولعبنا بطريقة مختلفة وأهدرنا العديد من الفرص للتسجيل خاصة في الشوط الثاني للمباراة".

وقال المدير الفني: "طبيب الفريق سيحدد إمكانية مشاركة اللاعبين المصابين في التدريبات المقبلة من عدمه، وأتمنى أن نستعيد خدماتهم سريعا".

وتابع: "المشكلة الكبيرة التي ستواجه الزمالك في مباراة العودة هي نجيلة ملعب اللقاء الذي سيستضيف المباراة".