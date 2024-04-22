بعد أزمة التغطية الصحفية، تعليق من أحمد صلاح السعدني عقب انتهاء عزاء والده

وجه الفنان أحمد السعدني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" رسالة شكر لمن قدم واجب العزاء في والده الراحل والذي أقيم مساء أمس الأحد بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

أحمد السعدني

وكتب أحمد السعدني قائلا: "شكر واجب لكل من قدم واجب العزاء سواء بالحضور أو الاتصال أو الرسائل أعتذر بشدة عدم قدرتي على الرد وأسأل الله لأبي الرحمة وكلي ثقة في المولي عز وجل أن يتغمده برحمته لأنه عاش طيلة عمره محبًا للناس والحق والخير والجمال أكثر من حبه لفنه وعائلته".

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وتابع: "إنا لله وإنا إليه راجعون أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون.. بحبك يا أبي ومتشكر إنك أبويا".

عدم السماح للصحفيين والمراسلين تغطية عزاء صلاح السعدني

وكانت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي قد قررت في وقت سابق أمس الأحد، عدم استقبال الصحفيين ومراسلي القنوات التليفزيونية في عزاء الفنان الراحل صلاح السعدني، وذلك احترامًا لمشاعر أسرته.

وأكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية اقتصار العزاء على أسرة الراحل وأصدقائه وزملائه فقط، وذلك لحين وضع ضوابط محددة لحضور الصحافة والإعلام فى جنازات وعزاءات أهل الفن مع نقابة الصحفيين، مقدمًا الاعتذار لكافة وسائل الإعلام والصحفيين.

وفاة صلاح السعدني

وتوفي الفنان صلاح السعدني يوم الجمعة الماضي بعد صراع طويل مع المرض.

ونشر الفنان إيهاب فهمي، عضو نقابة المهن التمثيلية، خبر الوفاة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلًا: “وداعًا الأستاذ صلاح السعدني إنا لله وإنا إليه راجعون".